Lecțiile unui rabin de 90 de ani: 5 secrete ale unei căsnicii care se îmbunătățește odată cu vârsta

New York Times a publicat un articol intitulat 6 motive pentru a îmbătrâni, bazat pe sfaturile lui Joshua O. Haberman, un rabin de 90 de ani. Sigur, pielea ți se lasă și mâinile îți tremură dar îmbătrânirea vine cu mari beneficii, mai ales dacă ai pe cineva cu care să-ți împarți timpul.

Un rabin în vârstă de 90 de ani împărtășește cinci secrete pentru o căsnicie care se îmbunătățește odată cu vârsta:

1. Încetezi să cauți dragostea pentru că este deja lângă tine

Nu mai încerci să-ți găsești dragostea perfectă sau „persoana aleasă” pentru că deja ai găsit-o. „Ai realizat la bătrânețe ceea ce ți-ai dorit dacă ai fost norocos”, a explicat rabinul Haberman.

Relațiile sănătoase, în care cuplurile îmbătrânesc grațios împreună sunt echilibrate și reciproce. Ar trebui să existe un sentiment de egalitate în ceea ce privește efortul pe care îl depuneți fiecare pentru a crea o uniune de succes. De exemplu, ar trebui să vă interesați unul de celălalt, să vă arătați recunoștință unul față de celălalt și să vă țineți unul pe celălalt la mare preț.

2. Accepți defectele partenerului tău

Înveți că nu îți poți schimba soțul sau soția, și că nici nu trebuie. Rabinul Haberman vorbește despre eliberarea de compulsia de a-i îndrepta pe toți ceilalți. „Devenim mai puțin frenetici și mai puțin insistenti la vârsta înaintată”, a spus el.

A vedea pe cineva este un dar, iar a-i spune că vezi măreție în el îl ajută să-și construiască încrederea și stima de sine. Acest lucru îl ajută să te iubească și să te aprecieze mai mult. Adevărul cu bunătate este magic.

3. Devii conștient de lucrurile mărunte care îl fac pe partenerul tău grozav

„Una dintre cele mai importante semne ale maturității este recunoștința. Suntem mai conștienți de micile favoruri pe care oamenii ni le fac”, spune rabinul.

Uneori, oamenii se deprimă și permit dialogului interior critic să preia controlul. Când se întâmplă asta este ușor să te blochezi într-un ciclu de negativitate și să te concentrezi prea mult pe ceea ce este greșit sau lipsește în viața ta. Practicarea recunoștinței ajută la evidențierea a ceea ce merge bine pentru a contracara acele emoții tulburătoare.

4. Ai mai mult timp alături de persoana ta preferată

Te-ai pensionat pentru a putea merge ăn vacanțele pe care ți le-ai dorit dintotdeauna, poți petrece ore întregi vorbind - sau tăcând - unul cu celălalt, și te poți bucura de dragostea copiilor (dacă ai ales să-i ai) și a nepoților tăi.

Pe parcursul relației tale, asigură-te că stai la masă cu partenerul tău, cel puțin odată pe an, și povestește cum v-ați cunoscut. Spune-ți-vă unul altuia povestea din perspectiva fiecăruia, amintindu-vă de ce și cum v-ați îndrăgostit.

5. Înveți să-ți apreciezi partenerul mai mult ca niciodată

„Acum că timpul meu liber s-a micșorat, apreciez mult mai mult fiecare zi, fiecare oră, fiecare fărâmă de cunoștințe noi și fiecare moment cu oamenii la care țin”, a spus rabinul Haberman.

Dragostea poate fi cel mai complicat lucru din lume, dar, la sfârșitul zilei, ne dorim doar pe cineva cu care să îmbătrânim, notează youtango.com.

