Limbajul iubirii: Ce preferă femeile în relațiile de dragoste

Cuvinte romantice sau acțiuni semnificative?

Am auzit cu toții clișeele; femeile sunt ușor influențate de vorbele dulci, în timp ce bărbații sunt imuni la ele. Dar un nou studiu, publicat în Evolutionary Psychological Science, pune la îndoială aceste stereotipuri.

Cercetările arată că femeile preferă în mod constant „acțiunile dulci” în locul „cuvintelor dulci”, în timp ce bărbații dau dovadă de mai multă flexibilitate, adesea influențați de context și căldura emoțională.

După cum explică Jianmin Zeng, co-autor al studiului „Oamenii au, în general, stereotipul că femeile sunt mai ușor influențate de cuvinte dulci decât bărbații, dar puține studii empirice au fost dedicate testării acestui stereotip, ceea ce ne-a motivat să realizăm actuala cercetare.”

Iată trei concluzii importante și cum să le aplici în relația ta:

1. Acțiunile construiesc încredere, mai ales pentru femei

Femeile prețuiesc acțiunile mai mult decât cuvintele. Iar Zeng explică de ce: „Comparativ cu bărbații, femeile au nevoie în mod natural de mai multe acțiuni dulci. Femeile îndură sarcinile și îngrijirea copiilor. Acestea sunt dificile și destul de materiale; cuvintele dulci pot ajuta puțin, dar acțiunile dulci pot ajuta mult.”

Din punct de vedere evolutiv, femeile sunt făcute să acorde mai multă importanță semnelor tangibile de angajament deoarece, din punct de vedere istoric, supraviețuirea și îngrijirea depindeau de ele.

Pentru a pune aceste cunoștințe în practică în zilele noastre,

- Ține-ți promisiunile. Fiabilitatea este romantică. Dacă spui că vei face ceva, asigură-te că îl duci la bun sfârșit.

- Fii prezent. Fie că este vorba de a ajuta într-o zi stresantă, de a rezolva un comision sau pur și simplu de a fi prezent fizic, acțiunile ancorează sentimentul de siguranță și încredere al unei femei.

- Fii consecvent cu gesturile tale. A pregăti ceaiul, a plimba câinele sau a-i aminti preferințele ei nu sunt minore. Acestea se adună pentru a crea un flux constant de reasigurare că ești un partener prezent.

- Gândește-te la acțiuni ca la eșafodajul iubirii. Este simplu: fără ele, cuvintele își pierd puterea.

2. Cuvintele au mai multă greutate pentru bărbați

Dacă femeile sunt orientate spre acțiune, ce se întâmplă cu bărbații? Iată unde experimentele lui Zeng adaugă mai multă profunzime înțelegerii noastre. Studiul a arătat că răspunsurile bărbaților sunt susceptibile de a se schimba în funcție de modul în care este formulată afecțiunea. „Dacă creștem «dulceața» acțiunilor și păstrăm neschimbată dulceața cuvintelor, preferințele bărbaților se vor îndrepta cu siguranță către acțiuni dulci.”

Contestând înțelegerea convențională și limitativă a preferințelor bărbaților, această flexibilitate este susținută de un studiu din 2024, care a constatat că bărbații exprimă niveluri mai ridicate de afecțiune verbală (80%) și dorință sexuală (70%), în comparație cu femeile, și navighează prin normele culturale cu o mai mare libertate.

Esența aici este că și bărbații observă și răspund atât la acțiuni, cât și la cuvinte. Ambele sunt binevenite în mod egal pentru a reduce decalajul dintre gândire și acțiune în dragoste. Cu toate acestea, depinde și care semnale sunt mai proeminente. Afirmațiile verbale, precum și acțiunile semnificative, fac diferența atunci când aceste expresii se simt sincere și contextual adecvate.

Iată cum ar putea arăta acest lucru în practică:

- Când observi, spune. De exemplu, dacă un partener repară ceva, te susține sau pur și simplu te face să râzi, recunoaște cu voce tare.

- Afirmă-i caracterul, nu doar acțiunile. În loc să-i mulțumești doar pentru ceea ce face, amintește-i cine este: „Îmi place cât de răbdător ești cu copiii noștri” sau „Îți admir motivația”.

Bărbații pot să nu ceară întotdeauna încurajare verbală, dar a o auzi contează mai mult decât vor recunoaște majoritatea. Cunoașterea acestui lucru poate schimba modul în care comunici afecțiunea, în moduri care se simt surprinzător de revigorante.

3. Căldură și sinceritate

Concluzia finală a studiului spune că ceea ce contează cu adevărat este cât de cald și de încredere se simte un partener. După cum spune Zeng: „Căldura și încrederea percepute sunt mecanismele psihologice care stau la baza acestui fenomen. Ar trebui să alegi cuvinte dulci sau acțiuni dulci care vor fi percepute ca fiind calde și de încredere în acel moment sau situație.”

Asta înseamnă că cele mai reușite relații sunt cele în care partenerii echilibrează flexibil ambele. Așadar, alege cuvinte sau fapte care se potrivesc contextului și care să pară autentice.

Cum să procedezi

Situațiile stresante necesită adesea acțiuni. Aceasta înseamnă preluarea sarcinilor, prezentarea la timp. Momentele vulnerabile necesită adesea cuvinte. Aceasta ar putea însemna oferirea de reasigurare verbală, confort sau încurajare.

Urmărește-ți gândurile și intențiile cu acțiune. Spune „Te iubesc” și arat-o fiind prezent. Cere-ți scuze și continuă cu schimbarea. Combinația construiește atât intimitate, cât și încredere.

Alege sinceritatea în locul performanței, întotdeauna. Lingușirea goală sau gesturile mecanice nu vor avea succes. Întreabă-te: „Fac asta pentru a mă conecta cu adevărat sau doar pentru a bifa o căsuță?” Grija autentică eclipsează întotdeauna efortul gol.

Această cercetare evidențiază aspectul mai nuanțat al exprimării iubirii, care depășește vechea zicală „Acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele”.

Pentru femei, acțiunile au o greutate mai mare, ancorând iubirea într-o fiabilitate tangibilă. Pentru bărbați, cuvintele pot rezona mai mult decât am fost învățați să credem, oferind afirmare într-o lume care cere adesea stoicism.

Dar lecția supremă este că iubirea are nevoie atât de cuvinte, cât și de acțiune. Și acestea funcționează cel mai bine atunci când sunt completate de un moment perfect și de sinceritate, potrivit forbes.com.