6 lucruri greșite pe care oamenii le cred despre karma

Înainte de a putea face asta, trebuie să înțelegi cum funcționează karma. Probabil crezi că este vorba despre a face bine și a primi bine în schimb, sau poate o pedeapsă spirituală pe care oamenii o plătesc pentru că fac ceva rău. Aceste neînțelegeri sunt bariere reale în calea înțelegerii contractului tău sufletesc.

Gellyahnah Aakhen este un ghid spiritual care îmbină frecvențele sonore sacre, contractele sufletului și vindecarea energetică pentru a transforma vieți. În timpul unui episod al podcastului Getting Open, ea i-a spus gazdei Andrea Miller că există o diferență între a trăi o viață la nivel superficial și a trăi aliniat cu sufletul tău, potrivit yourtango.com.

Potrivit lui Gellyahnah, contractele sufletului pe care le avem cu sinele nostru superior sunt o promisiune sacră, divină, pe care sufletul tău o face înainte de a se reîncarna pe Pământ. În esență, spune: „Iată ce vreau să experimentez. Iată ce vreau să învăț. Iată cum vreau să mă extind. Iată cum vreau asta de la viață.”

Când ne aflăm la o răscruce în viață, cerem ajutor sau îndrumare din afara noastră. Dar dacă acea îndrumare ar fi deja codificată în sufletul tău? Despre asta sunt contractele sufletului.

1. Nu poți dori karma rea ​​sau bună nimănui

Sufletele își vor alege karma pe baza lecțiilor din încarnările trecute. De exemplu, dacă te-ai luptat cu stima de sine când erai mai tânăr, ai dezvoltat un tipar negativ în care îi pui pe toți înaintea ta.

Acest tipar este probabil contractul sufletului care îți spune să dezvolți motivul pentru care îi pui pe toți înaintea ta. Este o sugestie să lucrezi la această problemă, astfel încât să poți dezvolta o mai mare stimă de sine.

2. Karma nu este întunecată sau de rău augur

Sufletul este aici pentru a vindeca karma. Nu este întunecată sau de rău augur. Majoritatea oamenilor cred că o karmă „rea” este pentru că au făcut ceva rău într-o viață trecută, iar acum sunt pedepsiți în această viață. Aceste definiții negative ale karmei nu sunt însă adevărul.

Karma face parte din contractul pe care sufletul îl are cu tine în această viață. Este modul sufletului tău de a te ajuta să depășești provocările și luptele tale. Karma este sufletul tău, care spune că nu vrea să te mai chinui. Nu este nimic de rău augur în asta.

3. Karma nu este aici pentru a pedepsi pe nimeni

Karma nu este concepută pentru a pedepsi pe nimeni. Este o relație cauză-efect între vieți. Gellyahnah este clară în această privință: „Nu ești pedepsit pentru nimic. Motivul pentru care te lupți cu stima de sine este pentru că asta ai venit aici să rezolvi. Ceva s-ar putea să te facă să te descurci și să spui: Uau, de fapt m-am luptat cu asta toată viața mea și sufletul meu nu vrea să mă lupt cu asta.”

4. Karma nu este doar spirituală

O parte a călătoriei noastre prin viață este să ne iubim pe noi înșine și să ne dăm seama că suntem demni să fim auziți, văzuți și iubiți. Acesta este motivul pentru care formele fizice de karmă se manifestă ca tipare negative care continuă să apară în viața ta.

Gellyahnah explică: „Când spun fizic, nu mă refer neapărat la corpul tău. Vorbesc despre conștiința egoului tău, locul unde se formează personalitatea ta.” Aceste experiențe fizice, pământești, de repetare a tiparelor negative, declanșează karma spirituală, astfel încât dorințele sufletului pot fi îndeplinite.

5. Karma există pe o linie temporală

Karma spirituală apare după vârsta de 35 de ani. Înainte de asta, personalitatea ta se formează. O parte din personalitate este formată de tiparele care încep să se repete și pun bazele pentru finalizarea contractului sufletesc.

În primii 35 de ani de viață încerci să-ți dai seama de lucruri. Părinții tăi și-au dat seama de lucrurile lor și te-au crescut în aliniere cu acele tipare. Așadar, ai absorbit o parte din disfuncția lor, iar apoi intră în joc condiționarea societății. Aceste influențe te pot face să-ți pierzi adevăratul sine.

Odată ce ajungi la 35 de ani, karma și contractul sufletesc s-au aliniat. Dacă nu trăiești aliniat cu adevăratul tău sine, te vei confrunta cu provocări din partea tiparelor tale negative.

Vârsta de 35 de ani începe un ciclu de 7 ani. Ciclul este o luptă între conștiința egoului tău și dorința sufletului tău. Aici încep oamenii să treacă prin evenimente tumultoase. De obicei, acest lucru se datorează lipsei de conștientizare, cum ar fi necunoașterea tiparelor negative și nedepunerea eforturilor pentru a îndeplini condițiile contractului sufletesc.

Gellyahnah spune: „Pentru mulți dintre noi, aici se destramă infrastructura vieții noastre și credem că am eșuat complet. Când, în realitate, viața nici măcar nu începe până la 40 de ani.” Contractul sufletului cu karma nu este un eșec, nu este o pedeapsă, nu este o datorie de plătit sau un registru de golit.

6. Dacă lucrurile merg prost, înseamnă că ai făcut ceva greșit într-o viață anterioară

Dacă viața ta se destramă între 35 și 42 de ani, înseamnă că nu îți trăiești adevărul, așa că viața încearcă să te realinieze pentru a-ți respecta contractul sufletesc. Gellyahnah a descris cum a văzut divorțuri, accidente de mașină și probleme de sănătate. Deodată, oamenii devin neîmpliniți. Prieteniile lor se destramă. Viețile lor devin un dezastru complet.

Sunt blocați și trebuie să se vindece. Contractul lor sufletesc cere acțiune. Gellyahnah a auzit aceste suflete vorbind, iar al tău spune același lucru:

„Vreau să vindec asta și, ceea ce voi fi până când voi părăsi această viață, vreau să știu că sunt demn de a fi auzit. Sunt demn de a fi văzut. Ceea ce spun este important. Trebuie să mă pun pe mine pe primul loc. Sufletul meu este aici pentru a vindeca karma.”