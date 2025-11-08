Luna de naștere a celor mai atractive femei. Ce spun cercetătorii

În general se crede că aspectul unei persoane este doar o combinație de gene și noroc dar un grup de cercetători a încercat să descopere dacă anotimpul și luna specifică în care s-a născut o persoană au influențat atractivitatea.

Cercetătorii și-au publicat descoperirile în Journal of Education Culture and Society. Deși descoperirea lor a fost interesantă, unii critici consideră că concluziile au fost puțin exagerate. Cu toate acestea, cercetătorii sunt convinși că acum știu luna perfectă pentru ca femeile cele mai atractive și perioada anului care ar trebui evitată.

Conform cercetărilor, cele mai atractive femei se nasc în luna mai. Pentru a realiza studiul, cercetătorii au utilizat profiluri de pe site-ul de socializare polonez fotka.pl. Aici femeile încarcă fotografii cu ele însele și includ câteva informații și fapte personale de bază. O estimare a sugerat că site-ul avea 2.595.251 de utilizatori, cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Din cauza diferențelor în calitatea imaginilor furnizate, cercetătorii au fost nevoiți să excludă unele profiluri din studiu. Au ajuns la un eșantion de 5.294 de profiluri de femei, cu vârste cuprinse între 21 și 23 de ani.

Utilizatorii acestei rețele sociale își pot evalua reciproc atractivitatea pe o scală de la 1 la 11. Cercetătorii au combinat aceste evaluări cu cele a patru „judecători independenți”, studenți la psihologie. Pe baza acestor informații, cercetătorii au putut concluziona că femeile născute în lunile de iarnă și primăvară, în special în luna mai, au fost mai atractive decât cele născute în lunile de vară și toamnă, cum ar fi septembrie și noiembrie.

De ce sunt femeile născute în luna mai atât de atractive?

Cercetătorii cred că are legătură cu beneficiile pentru sănătate care vin odată cu nașterea primăvara.

„Efectul anotimpului nașterii asupra atractivității ar putea fi asociat cu factori care fluctuează în funcție de sezon (de exemplu, nutriția, frigul, căldura, deshidratarea) și care pot influența starea de sănătate, direct sau indirect”, au spus ei.

De exemplu, cea mai sănătoasă perioadă pentru naștere este între februarie și mai deoarece sugarii nu își produc propriile imunoglobuline decât la două luni după venirea pe lume. Nașterea în această perioadă înseamnă că ar fi cei mai puțin vulnerabili în ceea ce privește imunitatea, când ar avea și cele mai mici șanse de a se îmbolnăvi.

În plus, cercetătorii au observat că disponibilitatea produselor proaspete variază destul de dramatic în funcție de sezon în Polonia. Fructele și legumele sunt mai disponibile în timpul verii și toamnei, dar nu și în timpul iernii. Aceasta înseamnă că bebelușii născuți în toamnă primesc mai puțini nutrienți esențiali prin laptele matern.

Raționament fragil

Însă alți cercetători cred că acesta este un raționament destul de fragil.

Qoves Studio, un serviciu care oferă analiză facială, a relatat concluziile studiului pe contul de TikTok. „Ei bine, suntem destul de sceptici în privința rezultatelor, iar diferențele sunt destul de mici”, au spus ei.

Scriitoarea și editorul de sănătate Sanjana Gupta a explicat că există mai mulți factori care contribuie la atracția fizică dintre oameni. Aceștia includ trăsăturile și expresiile faciale, dimensiunile fizice și indiciile non-vizuale. Dacă ai vrea să deosebești firul de păr, probabil ai putea conecta unele dintre aceste lucruri la probleme de sănătate, cum ar fi imunitatea și nutriția, așa cum au făcut cercetătorii în studiu, dar ar fi o exagerare destul de mare.

Un grup de cercetători ar putea fi convins că cele mai atractive femei se nasc în mai, dar atractivitatea este o chestiune atât de subiectivă încât este dificil de spus dacă acest lucru este sau nu adevărat. Cu siguranță nu ar trebui considerată o veste proastă pentru nimeni născut în alte luni, inclusiv în septembrie și noiembrie, potrivit yourtango.com.

