Noua personalitate definită de psihologi. Tipologia oamenilor care nu se conformează regulilor sociale

Psihiatrul Rami Kaminski, în cartea sa „Darul neapartenenței”, a definit astfel personalitatea otrovertă. Acești oameni nu simt nevoia să se integreze mereu într-un grup și nu depind de compania altora pentru a se simți bine.

Trăsături ale otrovertiților

Otrovertiții nu sunt timizi și nici nu evită interacțiunile sociale când acestea sunt necesare, însă se concentrează mai mult pe sine și sunt selectivi în privința companiei. Ei pot părea detașați, acordând atenție altora doar când consideră necesar.

Potrivit lui Kaminski, aceste peroane au două trăsături esențiale: originalitate și independență emoțională. Fără a fi supuși regulilor implicite ale grupului, otrovertiții au libertatea de a gândi și crea liber, aducând idei unice, nealerate de influența gândirii colective.

Deși există asemănări cu ambiverții, care combină trăsături de introvertiți și extrovertiți, otrovertiții se diferențiază prin faptul că nu se simt nici introvertiți, nici extrovertiți, ei preferă să rămână independenți de aceste etichete rigide, notează spynews.ro.

Această personalitate se caracterizează prin onestitate, exprimarea clară a opiniei fără teama de judecată, și o gândire originală, oferindu-le otrovertiților un profil distinct, în care autonomia și creativitatea sunt dominante.

„Când nu aparții niciunui grup, nu ești supus regulilor implicite ale grupului și nici influențat de acesta. Acest lucru conferă două trăsături benefice: originalitatea și independența emoțională. A fi în afara grupului, ca să spunem așa, îți permite să gândești și să creezi liber: să vii cu idei unice, nepătate de gândirea de grup sau de ceea ce a venit înainte”, a scris Rami Kaminski.