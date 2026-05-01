Practica de 7 minute care îți poate îmbunătăți relațiile: Exercițiul care te ajută să te conectezi mai ușor cu oamenii

Este vorba despre meditația iubirii și bunătății, cunoscută și sub numele de „metta”, o tehnică ce presupune cultivarea intenționată a bunăvoinței față de ceilalți.

Practica de 7 minute

Spre deosebire de alte forme de meditație, aceasta nu urmărește golirea minții sau relaxarea profundă, ci formularea unor intenții pozitive. Practicanții repetă în gând mesaje, precum „fie ca tu să fii în siguranță” sau „fie ca tu să fii sănătos”, extinzând treptat aceste urări la persoane apropiate, la necunoscuți.

Specialiștii subliniază că nu este necesar ca aceste emoții să fie resimțite imediat, accentul fiind pus pe intenție.

Ce spun studiile?

În cadrul unui studiu comportamental, participanții au apelat la această tehnică timp de doar șapte minute. Ulterior,ei au raportat o creștere semnificativă a sentimentului de conexiune, inclusiv față de persoane necunoscute.

Un al doilea studiu, bazat pe imagistică cerebrală, a evidențiat modificări în zonele asociate cu cogniția socială și reglarea emoțională, sugerând o deschidere mai mare către interacțiuni și empatie.

Ce înseamnă „o energie bună”

Cercetătorii explică faptul că percepția unei „energii bune” în jurul unei persoane este legată de semnale subtile transmise de sistemul nervos: expresii faciale relaxate, atenție deschisă și lipsa semnalelor de amenințare.

Prin cultivarea bunăvoinței, aceste semnale pot deveni mai pozitive, ceea ce îi face pe ceilalți să se simtă confortabil în prezența unei persoane.

Efecte și limite

Deși o astfel de practică nu elimină conflictele sau problemele personale, ea poate contribui la îmbunătățirea relațiilor și la crearea unui climat social mai favorabil.

Specialiștii concluzionează că, în pofida programului încărcat al multor oameni, chiar și intervențiile scurte și consecvente pot avea un impact real asupra modului în care sunt percepute și construite relațiile interumane, notează psychologytoday.com.