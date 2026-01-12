Meseriile care distrug căsniciile! Vezi dacă jobul tău e pe listă

Profesiile cu cele mai ridicate rate de divorț. De ce unele cariere pun căsnicia la încercare

Se spune adesea că jumătate dintre căsnicii ajung la divorț, însă realitatea arată că anumite profesii sunt mult mai expuse destrămării relațiilor. Programul haotic, stresul intens, lipsa timpului petrecut acasă sau presiunea financiară pot deveni factori decisivi care macină viața de cuplu.

Meserii în care divorțul este mai frecvent

Barmani

Lucrul într-un mediu în care alcoolul și flirtul sunt la ordinea zilei poate deveni periculos pentru o relație. Consumul excesiv de alcool și tentațiile constante pot duce la decizii regretabile, cu impact direct asupra căsniciei.

Dulgheri

Condițiile dificile de muncă, orele suplimentare, serile și weekendurile petrecute la serviciu îi lasă adesea pe dulgheri epuizați. Oboseala și lipsa timpului pentru familie pot afecta stabilitatea mariajului.

Supervizori militari

Responsabilitățile mari și misiunile în diverse colțuri ale lumii îi țin departe de parteneri perioade îndelungate. Distanța emoțională și fizică este adesea un factor major în divorț.

Asistenți medicali

Programul solicitant, turele de noapte, weekendurile și sărbătorile lucrate contribuie la un nivel ridicat de stres, care se poate reflecta negativ asupra vieții de familie.

Însoțitori de bord

Viața trăită mai mult în avioane decât acasă transformă relația într-una aproape la distanță. Oboseala și stresul constant al călătoriilor pot slăbi legătura dintre parteneri.

Terapeuți maseuri

Deși meseria nu implică automat infidelitate, contactul fizic constant cu clienții și programul încărcat pot genera epuizare, ceea ce afectează dinamica relației.

Inspectori fiscali și colectori

Sezoanele de vârf, precum perioada declarațiilor fiscale, aduc ore suplimentare și presiune ridicată. Stresul acumulat poate amplifica problemele deja existente într-o căsnicie.

Dansatori exotici

Deși pot avea relații stabile, lipsa limitelor clare și gelozia pot crea tensiuni majore în cuplurile care nu au o bază solidă de încredere.

Îngrijitori de animale

Așa-numita „oboseală a compasiunii”, cauzată de îngrijirea animalelor traumatizate, duce la epuizare emoțională, un factor asociat cu rata crescută a divorțurilor.

Electricieni

Programul imprevizibil, intervențiile de urgență și munca în afara orelor normale pot afecta timpul petrecut cu familia și stabilitatea relației.

Angajați în servicii de jocuri de noroc

Stresul profesional combinat cu alcoolul și mediul riscant poate influența negativ viața personală.

Asistenți medicali anesteziști

Responsabilitatea uriașă de a administra anestezia și de a monitoriza funcții vitale generează un nivel extrem de stres, care se resimte și în viața de cuplu.

Dansatori și coregrafi

Munca solicitantă fizic și mental, precum și dedicarea totală carierei pot lăsa puțin loc pentru viața de familie.

Mecanici

Orele lungi, munca în weekend și epuizarea fizică îi fac adesea indisponibili emoțional pentru parteneri.

Manipulanți marfă și muncitori în depozite

Turele lungi, munca de noapte și programul neregulat pot afecta grav relațiile de familie.

Telemarketeri

Un loc de muncă stresant și lipsit de satisfacții, unde interacțiunile negative sunt frecvente, poate duce la epuizare emoțională și conflicte în cuplu.

Tehnicieni de reparații echipamente

Deplasările frecvente pentru intervenții reduc timpul petrecut acasă, afectând relația de cuplu.

Manageri în servicii medicale

Responsabilitatea administrării unităților sanitare, stresul ridicat și deplasările frecvente pot pune presiune pe relații.

Ospătari și ajutoare de ospătar

Veniturile mici și stresul constant pot crea dificultăți financiare și tensiuni în mariaj.

Manageri administrativi

Gestionarea bugetelor, angajaților și apelurile după program contribuie la un nivel ridicat de stres marital.

Tehnicieni chimiști

Orele lungi petrecute în laborator și dedicarea exclusivă carierei pot afecta viața personală.

Personal militar

Indiferent de rang, mutările frecvente și misiunile prelungite sunt factori majori care contribuie la divorț.

Tehnicieni în inginerie

Implicarea intensă în proiecte și cercetare lasă adesea puțin timp pentru viața de familie.

Cum pot fi prevenite divorțurile

Chiar dacă una dintre aceste profesii implică riscuri mai mari, căsnicia nu este condamnată. Comunicarea, timpul de calitate petrecut împreună și sprijinul reciproc pot face diferența.

Nu întotdeauna profesia este cauza

Corelația nu înseamnă întotdeauna cauzalitate. Probleme precum dependențele sau conflictele personale pot exista indiferent de domeniul de activitate.

Consilierea de cuplu, o soluție reală

Atunci când ambii parteneri își doresc salvarea relației, terapia de cuplu poate fi un instrument extrem de eficient.

Surse: Insider, GOBankingRates