Scrisul de mână dezvăluie lucruri nebănuite despre personalitatea ta

În copilărie este posibil să îți fi plăcut sau nu să înveți să scrii de mână. În timp ce unii dintre noi eram genul care își făcea timp să se taie cu o linie literele t și să pună puncte pe literele i, poate chiar și cu inimioarer dacă ne simțeam deosebit de creativi în ziua respectivă, mulți abia așteptam să ne aruncăm pixurile în cele mai adânci buzunare ale rucsacurilor și să plecăm în viteză.

Grafologul Kathi McKnight spune că scrisul de mână arată de fapt mult mai multe despre cine suntem decât credeam anterior. Modul în care scriem literele „l”, „t”, „i” și „y”, în special, poate spune multe despre tipul de personalitate.

Literele care dezvăluie multe despre personalitatea ta

Se pare că aceste patru litere sunt ceea ce mulți grafologi folosesc ca măsură a personalității.

Litera L

Când vine vorba de interpretarea unui „L”, totul se rezumă la litere mici.

„Cu cât este mai multă nebunie în felul cum sunt scrise literele, cu atât autorul este mai cald, expresiv, jucăuș, emoțional și/sau sensibil”, spune Annette Poizner, grafolog certificat, asistent social înregistrat și psihoterapeut autorizat.

Dacă bucla este mai mare decât ar trebui să fie, ar putea fi interpretată ca fiind vorba despre o persoană care este „puțin prea ușor de aburit sau are prea multe terminații nervoase”, a remarcat Poizner.

Potrivit acesteia, un „L în buclă” spune că ești un visător plin de speranță, în timp ce un „L retras” dezvăluie că speranțele și visele tale ar fi putut fi zdrobite.

Litera T

Când a analizat literele T, Poizner a spus că totul se rezumă la modul în care desenezi linia orizontală.

T-urile cu mișcări ample sunt un semn revelator de generozitate. „Acesta este darnicul exuberant”, a spus Poizner. „Partea stângă a paginii constituie sinele, iar partea dreaptă a paginii simbolizează lumea de acolo. Când acea linie orizontală ajunge spre marginea exterioară într-un gest grandios, larg, aceasta este o persoană care dorește să-și extindă energia și resursele către ceilalți.”

O altă observație interesantă: dacă bara orizontală a literei T este spre partea de sus a literei t, este un semn de ambiție. Un T în buclă spune că ești sensibil la critici și paranoic, dar un T retras înseamnă că ești un bun muncitor, cu disciplină și autocontrol.

Litera Y

McKnight a împărtășit că litera y poate oferi o privire asupra vieții sociale a unei persoane. Ea a explicat că un „Y subțire” înseamnă că îți alegi prietenii foarte atent, în timp ce un „Y lat” înseamnă că ai mulți prieteni, sugerând o personalitate prietenoasă.

De asemenea, un „Y lung” dezvăluie că îți place să călătorești, iar un „Y scurt” arată că ai prefera să stai acasă.

Litera i

Când te uiți la un i pentru trăsături de personalitate, totul se rezumă la modul în care este punctat, potrivit lui Poizner. „Uită-te la cum se formează punctul”, explcă Poizner. „Este un punct mic și precis? Dacă da, acesta ar putea fi un semn potențial de perfecționism sau de cineva atent la detalii.”

Dacă folosești un punct deschis, o față zâmbitoare sau chiar o inimă, probabil ești o persoană distractivă și jucăușă. Ar putea fi, de asemenea, un semn că îți place să fii în centrul atenției sau uneori încerci puțin prea mult să atragi atenția, potrivit yourtango.com.

