Secretele din sticluța de parfum: Ce dezvăluie despre tine aroma preferată?

Un studiu realizat de Alan Hirsch, fondatorul Chicago Flavor and Fragrance Therapy Research Foundation, a analizat răspunsurile a peste 18.600 de participanți și observațiile directe asupra altor aproximativ 3.000 de persoane. Cercetarea evidențiază legături între aromele preferate și modul în care oamenii gândesc, comunică și interacționează cu ceilalți.

Citrice - energie și spontaneitate

Persoanele care preferă parfumurile cu note de citrice, precum lămâia sau portocala, sunt energice, directe și orientate spre acțiune. Acestea tind să caute provocări și să adopte un stil de comunicare sincer, uneori impulsiv, fiind mai puțin influențate de experiențele din trecut.

Trandafir - prudență și reflecție

Aromele florale, în special trandafirul, sunt asociate cu persoane prudente și analitice, care cântăresc atent deciziile importante. Acestea pot avea o latură nostalgică și o tendință de a reflecta asupra greșelilor, căutând stabilitate emoțională.

Vanilie - comunicare și relaxare

Cei care aleg parfumuri cu vanilie sunt deschiși, prietenoși și ușor de integrat în contexte sociale. Aroma familiară creează o stare de confort și facilitează interacțiunile, fiind preferată de persoanele comunicative și relaxate.

Santal - ambiție și perfecțiune

Parfumurile cu note lemnoase, precum santalul, sunt preferate de persoane ambițioase, cu standarde ridicate. Acestea aleg adesea astfel de arome în contexte profesionale importante pentru a transmite încredere, autoritate și control.

Cocos - stil și individualitate

Aromele de cocos sunt asociate cu persoane care au un simț estetic bine dezvoltat și apreciază originalitatea. În același timp, acestea pot manifesta o anumită rigiditate în preferințe, interpretată uneori ca încăpățânare.

Parfumul, o extensie a identității

Specialiștii subliniază că preferințele olfactive nu definesc în mod absolut personalitatea, dar oferă indicii relevante despre tendințele comportamentale. Alegerea parfumului poate varia în funcție de context sau stare de spirit, devenind, în final, o expresie subtilă a identității, potrivit dcmedical.ro.