Te vrea înapoi? Iată cum îți dai seama că fostul nu te poate uita

Despărțirile nu sunt niciodată ușoare – indiferent de cine le provoacă. Când totul se termină, e ușor să crezi că fostul tău a trecut peste tine fără niciun regret. În unele cazuri, chiar așa e. În altele, însă, abia după ce te pierd își dau seama cât de mult valorai.

Există un motiv pentru care se spune: „Nu știi ce ai până nu pierzi.” Dacă ai impresia că fostul tău a trecut mai departe fără să clipească, iată câteva semne care s-ar putea să-ți arate contrariul.

1. Încearcă subtil să reintre în viața ta

Unul dintre cele mai evidente semne că fostul tău nu te poate uita este că îți reapare prin preajmă... discret. Nu va veni cu declarații dramatice, ci va începe prin a comenta la postările tale sau îți va trimite mesaje aparent banale, fără un scop clar.

Poate părea nevinovat, dar în realitate vrea să vadă cât de deschisă ești și să-ți reamintească de el. Încă simte o atracție față de energia ta și nu poate renunța complet la ideea de a face din nou parte din viața ta.

2. Începe să se întâlnească cu persoane care seamănă cu tine

Atunci când cineva realizează că a pierdut ceva valoros, instinctul este să încerce să umple acel gol. Dacă observi că fostul tău se întâlnește cu cineva care îți seamănă izbitor, cel mai probabil încearcă inconștient să recreeze ceea ce avea cu tine.

Poate nici nu-și dă seama, dar este modul lui de a căuta acea dragoste și conexiune care s-a pierdut. Chiar dacă persoana respectivă arată ca tine, vibe-ul nu va fi niciodată același. Pentru că tu ești unică.

3. Întreabă de tine prin prieteni comuni

Dacă afli că fostul tău întreabă constant de tine prin prieteni sau cunoscuți, e clar că nu a trecut complet peste despărțire. Poate nu are curajul să te contacteze direct, așa că se folosește de persoane apropiate ca să afle ce mai faci.

E interesat de viața ta, dar se teme de respingere. Așa că preferă o metodă indirectă de a păstra legătura – în speranța că poate, la un moment dat, se va redeschide o ușă.

4. Postează conținut nostalgic pe rețelele sociale

Dacă vezi că fostul tău postează brusc amintiri sau lucruri care fac aluzie la relația voastră, nu e întâmplător. Chiar dacă nu te menționează direct, e un mesaj clar. Vrea să te facă să te gândești la el și la momentele frumoase dintre voi.

Studiile arată că 44% dintre americani s-au împăcat cu un fost partener după despărțire – deci nu e exclus ca și fostul tău să spere la o împăcare. Doar că, în loc să spună direct că îi lipsești, lasă indicii pe social media.

Fostul tău nu te poate înlocui și acum realizează asta

Fie că îți dorești sau nu o împăcare, aceste semne îți pot arăta că fostul tău nu a trecut complet peste tine. E o confirmare că ai fost importantă și că abia după ce te-a pierdut, și-a dat seama cât de valoroasă ești.

Te poate ajuta în procesul de vindecare să știi că nu ești singura care suferă. Iar dacă alegi să mergi mai departe, fă-o știind că ai fost și rămâi... de neînlocuit.