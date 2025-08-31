Vărsta ideală pentru căsătorie. La ce vârstă să începi viața de familie pentru a evita un divorț

La 18 ani, nu ar trebui să fii nevoită să ai grijă de o casă și să începi să crești copii. În schimb, ar trebui să te regăsești pe tine însăți și să te concentrezi asupra viitorului. Altfel s-ar putea să ajungi la divorț.

Căsătoria, înlocuită de cariera profesională

Vestea bună este că acum sunt multe opțiuni. Nu mai există presiuni din partea familiei și societății să te căsătorești tânăr și să ai copii devreme.

În schimb, presiunea s-a mutat asupra educației și unui loc unde să câștigi suficient încât să îți asiguri un trai decent.

Întrucât visele despre căsătorie s-au schimbat, în funcție de grupele de vârstă, oamenii au mai mult timp să se maturizeze și să își facă o carieră. Există și opțiunea divorțului atunci când nu ești fericit. Așadar, nimeni nu este blocat într-o relație în care nu mai vrea să fie.

Vărsta potrivită pentru căsătorie

Este însă important să știi că este nevoie de parcurgerea unor etape pentru ca o căsătorie să funcționeze. Astfel că studiile arată vârsta potriviită pentru a începe un mariaj pe termen lung.

Cercetările au ajuns la concluzia că cea mai bună vârstă pentru a te căsători dacă vrei să reduci șansele de divorț este 26 de ani.

Un studiu din 2015 a constatat că femeile care se mărită înainte de 26 de ani sunt mai predispuse să se despartă de soțul lor. Analiza a constatat că, dacă te căsătorești între 15 și 20 de ani, există o rată de divorț mult mai mare decât dacă te căsătorești mai târziu în viață.

Dar nici nu trebuie să așteppți prea mult pentru a te căsători. Femeile care se căsătoresc după vârsta de 45 de ani se confruntă cu probleme în relațiile lor.

Relații pe termen lung fără acte

Biroul de Recensământ al SUA a raportat în 2018 că oamenii așteaptă până mai târziu în viață pentru a se căsători. Bărbații fac acest pas aproape de vârsta de 30 de ani, iar femeile în jurul vârstei de 28 de ani.

În 1978, circa 59% dintre adulții cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani erau căsătoriți. În prezent, doar 29% din această categorie de vârstă sunt căsătoriți., ceea ce reprezintă o scădere de 30% și o indicație a faptului că oamenii nu se mai căsătoresc la fel de tineri ca în urmă cu 40 de ani.

Cu toate acestea, mulți tineri locuiesc împreună din ce în ce mai des înainte de căsătorie. În 2018, aproximativ 15% dintre adulții cu vârste între 25 și 34 de ani locuiau cu un partener cu care nu erau căsătoriți. Această formă de concubinaj este în creștere și devine tot mai răspândită în societate, ceea ce duce la o scădere a numărului de adulți mai tineri căsătoriți.

Creșterea vârstei medii la care adulții se căsătoresc are mai mulți factori. Mulți oameni sunt hotărâți să obțină diplome universitare și stabilitate financiară înainte de a își întemeia o familie, potrivit yourtango.com.