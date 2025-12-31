Revelion fără panică: cum îți protejezi câinele și pisica de artificii

Zgomotele puternice, luminile bruște și vibrațiile îi pot speria profund, declanșând panică, fugă necontrolată sau chiar probleme de sănătate.
Iată ce poți face pentru a-ți proteja animalele de companie și a le ajuta să treacă mai ușor peste noaptea dintre ani.
Creează un spațiu sigur în casă
Amenajează din timp un loc în care animalul se simte în siguranță:
-
o cameră mai izolată fonic
-
culcușul preferat, cu pături și jucării
-
o zonă fără ferestre, dacă este posibil
Mulți câini și pisici se simt mai protejați în spații mai mici, cum ar fi baia sau un hol interior.
Trage perdelele și închide ferestrele
Lumina puternică a artificiilor poate speria la fel de tare ca zgomotul.
-
ține ferestrele și ușile închise
-
trage draperiile sau jaluzelele
-
pornește o lumină ambientală pentru a reduce contrastul vizual
Folosește sunete de fond
Un truc eficient este să „acoperi” zgomotul artificiilor:
-
televizorul pornit
-
muzică liniștitoare
-
sunete ambientale (ploaie, white noise)
Volumul trebuie să fie suficient de constant, dar nu foarte tare.
Rămâi calm și prezent
Animalele simt emoțiile stăpânilor. Dacă ești agitat, frica lor crește.
-
vorbește calm
-
stai lângă ele dacă își doresc
-
evită să le cerți sau să le forțezi
Atenție: nu exagera cu mângâierile dacă animalul este în panică extremă — uneori, simpla prezență liniștită este suficientă.
Nu lăsa animalele afară
Câinii și pisicile nu trebuie lăsate în curte sau pe balcon în noaptea de Revelion.
În fiecare an, mii de animale fug speriate și se pierd sau se rănesc.
Asigură-te că:
-
ușile sunt bine închise
-
gardurile sunt sigure
-
pisicile stau exclusiv în interior
Plimbările cu câinii, mai devreme
Scoate câinele la plimbare mult înainte de miezul nopții, când zgomotele sunt încă reduse. După ora 23:00, evită ieșirile.
Folosește produse calmante naturale
Există soluții non-invazive care pot ajuta:
-
spray-uri cu feromoni
-
suplimente calmante naturale (valeriană, mușețel – doar cele special formulate pentru animale)
-
veste anti-anxietate (care exercită presiune ușoară și dau senzație de siguranță)
Nu administra niciodată medicamente umane fără recomandarea veterinarului.
Asigură identificarea animalului
În caz de fugă:
-
zgardă cu medalion și număr de telefon
-
microcip actualizat
Aceste măsuri pot face diferența între regăsire rapidă și pierdere definitivă.
Ce NU trebuie să faci
-
să îți duci animalul „să se obișnuiască” cu artificiile
-
să îl pedepsești pentru reacțiile de frică
-
să îl lași singur într-un spațiu necunoscut
-
să îl expui intenționat la zgomot
Noaptea de Revelion nu trebuie să fie un coșmar pentru animalele de companie. Cu puțină pregătire, calm și empatie, le poți ajuta să treacă peste aceste ore dificile fără traume.