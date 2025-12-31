Revelion fără panică: cum îți protejezi câinele și pisica de artificii

Zgomotele puternice, luminile bruște și vibrațiile îi pot speria profund, declanșând panică, fugă necontrolată sau chiar probleme de sănătate.

Iată ce poți face pentru a-ți proteja animalele de companie și a le ajuta să treacă mai ușor peste noaptea dintre ani.

Creează un spațiu sigur în casă

Amenajează din timp un loc în care animalul se simte în siguranță:

o cameră mai izolată fonic

culcușul preferat, cu pături și jucării

o zonă fără ferestre, dacă este posibil

Mulți câini și pisici se simt mai protejați în spații mai mici, cum ar fi baia sau un hol interior.

Trage perdelele și închide ferestrele

Lumina puternică a artificiilor poate speria la fel de tare ca zgomotul.

ține ferestrele și ușile închise

trage draperiile sau jaluzelele

pornește o lumină ambientală pentru a reduce contrastul vizual

Folosește sunete de fond

Un truc eficient este să „acoperi” zgomotul artificiilor:

televizorul pornit

muzică liniștitoare

sunete ambientale (ploaie, white noise)

Volumul trebuie să fie suficient de constant, dar nu foarte tare.

Rămâi calm și prezent

Animalele simt emoțiile stăpânilor. Dacă ești agitat, frica lor crește.

vorbește calm

stai lângă ele dacă își doresc

evită să le cerți sau să le forțezi

Atenție: nu exagera cu mângâierile dacă animalul este în panică extremă — uneori, simpla prezență liniștită este suficientă.

Nu lăsa animalele afară

Câinii și pisicile nu trebuie lăsate în curte sau pe balcon în noaptea de Revelion.

În fiecare an, mii de animale fug speriate și se pierd sau se rănesc.

Asigură-te că:

ușile sunt bine închise

gardurile sunt sigure

pisicile stau exclusiv în interior

Plimbările cu câinii, mai devreme

Scoate câinele la plimbare mult înainte de miezul nopții, când zgomotele sunt încă reduse. După ora 23:00, evită ieșirile.

Folosește produse calmante naturale

Există soluții non-invazive care pot ajuta:

spray-uri cu feromoni

suplimente calmante naturale (valeriană, mușețel – doar cele special formulate pentru animale)

veste anti-anxietate (care exercită presiune ușoară și dau senzație de siguranță)

Nu administra niciodată medicamente umane fără recomandarea veterinarului.

Asigură identificarea animalului

În caz de fugă:

zgardă cu medalion și număr de telefon

microcip actualizat

Aceste măsuri pot face diferența între regăsire rapidă și pierdere definitivă.

Ce NU trebuie să faci

să îți duci animalul „să se obișnuiască” cu artificiile

să îl pedepsești pentru reacțiile de frică

să îl lași singur într-un spațiu necunoscut

să îl expui intenționat la zgomot

Noaptea de Revelion nu trebuie să fie un coșmar pentru animalele de companie. Cu puțină pregătire, calm și empatie, le poți ajuta să treacă peste aceste ore dificile fără traume.