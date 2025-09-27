x close
Ritualuri de toamnă: 10 Lucruri cozy pe care să le faci în weekend

de Andreea Tiron    |    27 Sep 2025   •   09:40
De la plimbări prin parc și picnic cu cidru cald, la journaling și seri cozy cu filme — iată cum arată o zi de toamnă reușită, pas cu pas.

Toamna ne încetinește ritmul, culorile sunt mai calde, iar lumina „golden hour” face orice moment să pară cinematografic. Profită de sezon pentru a-ți încărca bateriile cu plăceri simple.

Itinerariu complet pentru o zi memorabilă

Dimineața (09:00–12:00) – Încălzire blândă

  • Turul pieței locale pentru mere, dovleac, nuci, condimente.

  • Plimbare în parc (ia cu tine un termos cu ceai de mere & scorțișoară).

  • Exercițiu de prezență: fotografiază 5 detalii care îți plac (o frunză, o umbră, o fațadă veche).

Prânz (12:30–15:00) – Picnic de sezon

După-amiaza (15:30–18:00) – Creativ & slow

  • Atelier acasă: coroniță din frunze, presarea frunzelor într-un jurnal, lumânări DIY.

  • Gătit simplu: supă cremă de dovleac + crutoane cu rozmarin; tartă rustică cu mere.

Seara (18:30–22:30) – Cozy time

  • Colț hygge: pătură, lumânări cu note de măr, scorțișoară, santal.

  • Un film romantic sau seară de boardgames.

  • Ritual de încheiere: 10 minute de journaling (3 bucurii, 1 lucru învățat, 1 intenție pentru mâine).

Listă rapidă de împachetat pentru afară

Pătură, termos, șervețele, pungă pentru resturi, aparat foto/telefon încărcat, hanorac, șal, șosete groase.

Buget & timp

Poți face totul cu < 150 lei (piețe + ingrediente simple) și 1 zi liberă. Bonus: multe activități sunt „zero waste”.

