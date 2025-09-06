Ritualuri puternice de Eclipsă, 7 Septembrie 2025: Vindecare și manifestare

Energia Peștilor ne conectează la intuiție, spiritualitate și subconștient, făcând această zi potrivită pentru ritualuri de curățare și manifestare.

Ritualuri recomandate pentru Eclipsa de Lună Plină în Pești, între orele 20.00 și 22.00

1. Ritual de eliberare

Scrie pe o foaie de hârtie toate obiceiurile, fricile sau relațiile care nu îți mai fac bine.

Arde hârtia într-un vas rezistent la foc, cu intenția de a te elibera.

Mulțumește Universului pentru lecțiile primite și pentru noul spațiu creat în viața ta.

2. Baie de purificare cu sare și plante

Umple cada cu apă caldă și adaugă sare de mare și câteva picături de ulei esențial de lavandă sau salvie.

În timp ce te relaxezi, vizualizează cum energia negativă se dizolvă și este spălată.

Acest ritual este ideal în energia Peștilor, un semn de apă profund legat de vindecare.

3. Meditație cu lumânări

Aprinde o lumânare albă și una albastră.

Închide ochii și concentrează-te pe respirație.

Roagă-te sau meditează pentru claritate și ghidare spirituală .

Poți folosi afirmații precum: „Sunt pregătit(ă) să primesc lumina și înțelepciunea acestei eclipse.”

4. Jurnal de vise și intuiție

Eclipsa în Pești intensifică visele și mesajele subconștiente. Ține un jurnal la îndemână pentru a nota orice vis sau idee puternică pe care o ai în aceste zile.

5. Lucru cu cristale

Cristalele asociate cu energia Peștilor (ametist, labradorit, acvamarin) te pot ajuta să te conectezi cu intuiția și liniștea interioară. Ține-le lângă tine în timpul meditației sau poartă-le asupra ta.

Ce să eviți în timpul eclipsei

Evită deciziile impulsive sau discuțiile tensionate. Energia eclipselor este puternică și instabilă.

Nu începe proiecte noi chiar în ziua eclipsei – mai bine concentrează-te pe încheiere și purificare.

Eclipsa de Lună Plină în Pești din 7 septembrie 2025 este o ocazie rară de eliberare emoțională, vindecare și conectare cu intuiția. Prin ritualuri simple, dar puternice, poți folosi această energie pentru a închide capitole vechi și a deschide ușa către un viitor mai clar și mai luminos.