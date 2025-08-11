Secretele Perseidelor. Superstiții și dorințe împlinite

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Aug 2025   •   13:00
Ploaia de stele este un fenomen astronomic spectaculos, care are loc anual în jurul datei de 12-13 august, și este însoțită în cultura populară  de numeroase superstiții și tradiții legate de dorințele puse în această noapte specială.

Cele mai cunoscute superstiții 

Dorințele puse în noaptea Perseidelor se împlinesc dacă sunt rostite în gând, în liniște și cu credință. Momentul în care vezi o stea căzătoare este magic.

Este o noapte specială, când oamenii se pot curăța spiritual și se pot elibera de energii negative. În această perioadă se pot realiza dorințe legate de dragoste, sănătate și noroc.

Pentru a observa cât mai multe stele căzătoare este bine să staideparte de luminile orașelor, într-o zonă în care cerul este cât mai întunecat.

O superstiție mai veche spune că stelele căzătoare reprezintă mesageri ai zeilor sau spirite care sunt aente la dorințele oamenilor.

Ploaia de stele semnifică schimbări importante, noi începuturi și conectare între lumea cerească și cea pământească, potrivit spynews.ro.

