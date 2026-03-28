Secretul gospodinelor pentru șosete albe ca zăpada, fără clor

Problema este că, după doar câteva purtări și spălări, șosetele albe devin gri, pătate și își pierd aspectul de „ca noi”. Mulți oameni apelează imediat la înălbitor, însă acesta distruge în timp materialul și poate irita pielea.

Vestea bună este că există o metodă simplă, naturală și ieftină care face șosetele din nou albe, folosind doar două ingrediente pe care le ai deja în bucătărie.

De ce nu este bine să folosești înălbitor

Înălbitorul pe bază de clor poate albi materialul pe moment, dar în timp:

distruge fibrele de bumbac

subțiază materialul

face șosetele rigide

poate irita pielea

afectează mediul

De aceea, specialiștii în curățenie recomandă soluții mai blânde, dar la fel de eficiente.

Trucul simplu care face șosetele din nou albe

Secretul este combinația dintre oțet alb și bicarbonat de sodiu. Împreună, acestea curăță în profunzime, scot petele și elimină mirosurile neplăcute.

Oțetul alb curăță, dezinfectează și înmoaie materialul

Bicarbonatul de sodiu scoate petele și redă albul materialului

Împreună, cele două ingrediente curăță șosetele fără să distrugă țesătura.

Cum să speli șosetele albe ca să iasă perfecte

Metoda este foarte simplă:

Pune șosetele în mașina de spălat.

Adaugă aproximativ 120 g de bicarbonat de sodiu direct în cuvă.

Adaugă detergentul normal.

Pune 120 ml de oțet alb în compartimentul pentru balsam.

Spală la 40–60°C.

După spălare, șosetele vor fi mai albe, curate și fără mirosuri.

Greșeala pe care o fac mulți oameni

Mulți cred că trebuie să spele șosetele la 90°C, dar temperaturile prea mari pot fixa petele în material, mai ales pe cele de transpirație sau grăsime. Temperatura ideală este între 40 și 60°C.

Uneori, cele mai bune soluții nu sunt cele mai scumpe, ci cele mai simple. Cu oțet și bicarbonat, șosetele tale pot deveni din nou albe, fără chimicale agresive și fără să distrugi materialul.