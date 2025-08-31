Secretul Prințesei Diana pentru a învinge timiditatea: uleiul esențial care i-a schimbat viața

Dincolo de aparițiile spectaculoase și de influența sa în modă, Lady Di era o femeie cu o fire timidă, care trebuia să facă față atenției a milioane de oameni. Iar pentru a reuși, își crease un ritual unic de încredere, ce a rămas până astăzi în memoria celor apropiați.

Lady Di și arma ei secretă pentru încredere

Deși mulți ar fi crezut că un parfum era cel care îi completa aparițiile, în realitate Diana de Wales folosea un ulei esențial pentru a-și înfrunta emoțiile la evenimente publice.

Potrivit Bellei Hurtado, directoare dermocosmetică la Aromatherapy Associates, Lady Di aplica Revive Evening Bath & Shower Oil, un amestec aromaterapeutic cu geranium, santal, patchouli și ylang-ylang, care îi oferea energie, calm și un plus de siguranță, scrie 20minutos.es.

„Nu era un parfum obișnuit, ci un ulei esențial care i-a devenit armă secretă pentru a intra în mulțime cu mai multă încredere”, spune specialista.

Cum acționa acest ritual?

Înaintea unui eveniment, Diana își masa pieptul cu uleiul esențial, apoi își apropia palmele de față și inspira adânc aroma calmantă. Urma un duș relaxant, în care vaporii de apă amplificau efectele aromaterapiei. În unele ocazii, aplica câteva picături și pe încheieturi, purtând parfumul subtil ca pe o protecție invizibilă pe tot parcursul serii.

De ce funcționa?

Aromele selectate au efecte recunoscute:

Geranium – ridică starea de spirit;

Patchouli – ajută la concentrare;

Ylang-ylang – reduce anxietatea;

Santal – induce o stare de căldură și siguranță.

Specialiștii explică faptul că mirosul activează sistemul limbic al creierului, legat de emoții și amintiri, ceea ce face ca un parfum sau un ulei esențial să aibă un impact direct asupra stării de bine și asupra încrederii în sine.

Secretul care a rămas viu

Chiar și astăzi, aproape trei decenii după moartea sa, uleiul esențial preferat al Prințesei Diana se vinde încă, păstrând aceeași formulă originală. Produsul Revive Evening Bath & Shower Oil de la Aromatherapy Associates costă aproximativ 74 de euro și continuă să fie căutat de femei care își doresc să îmbine frumusețea cu echilibrul interior.

Lady Di rămâne, așadar, nu doar un model de stil, ci și un exemplu al faptului că încrederea se construiește prin gesturi mici, personale, care te fac să te simți autentică și puternică.

