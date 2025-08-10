Numerologie. Semnificația zilei în care a murit Ion Iliescu

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Aug 2025   •   21:00
Sursa foto: Hepta

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Numerologii spun că această dată are o semnificație apare.

Acesta s-a stins din viață după o suferință de două luni la Spitalul "Agrippa Ionescu" din Capială. 

Semnificața cifrei 5

Ion Iliescu a fost primul președinte al României libere și și-a pus amprenta asupra destinului țării în perioada de tranziție. Deciziile sale au fost uneori controversate, iar istoria îl va așeza la locul cuvenit.

Data morții sale este dominată de cifra 5. Fostul șef al statului a murit pe 5 august 2025, la ora 15.55.

În numerologie, cifra 5 semnifică libertatea, încrederea în propriile puteri și adaptarea la schimbări importante. Acest lucru este în strânsă legătură cu epoca în care Ion Iliescu a fost la putere, la trecerea de la comunism la democrație, potrivit spynews.ro.

De asemenea, cifra 5 semnifică schimbarea continuă, evoluția și eliberarea. Persoanele guvernate de cifra 5 au o capacitate uimitoare de a se adapta și sunt foarte flexibile.

 

