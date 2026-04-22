Sfântul Gheorghe și urzicile: Superstiții românești - ce să nu faci sub nicio formă pe 23 aprilie

Considerat simbol al curajului și al biruinței binelui asupra răului, Sfântul Gheorghe – cunoscut în tradiția populară și ca Sân-George – marchează, în cultura românească, și începutul simbolic al verii pastorale.
Această zi este înconjurată de numeroase tradiții, dar și de interdicții respectate din vechime pentru a atrage norocul, sănătatea și protecția asupra casei și familiei.
Cine a fost Sfântul Gheorghe
Sfântul Gheorghe a fost, potrivit tradiției, un ofițer în armata romană, originar din Capadocia, care a trăit în timpul împăratului Dioclețian. Pentru că a refuzat să renunțe la credința creștină, a fost supus unor torturi cumplite și, în cele din urmă, martirizat.
Legenda luptei cu balaurul, extrem de cunoscută, simbolizează victoria binelui asupra răului și a credinței asupra forțelor întunecate.
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe
Ziua de 23 aprilie este strâns legată de renașterea naturii și de protecția gospodăriei. În multe zone din România, se păstrează obiceiuri vechi de sute de ani.
Împodobirea casei cu ramuri verzi
Oamenii pun la porți, uși și ferestre ramuri de:
- salcie
- stejar
- păr sau fag
Acestea au rol protector, fiind considerate un scut împotriva spiritelor rele și un simbol al belșugului.
Roua de dimineață este considerată vindecătoare
Un obicei răspândit spune că este bine să mergi desculț prin rouă sau să te speli cu apă proaspătă dimineața. Se crede că acest ritual aduce sănătate și protecție pe tot parcursul anului.
Ritualuri pentru protecția animalelor
În mediul rural, Sfântul Gheorghe este considerat și protectorul animalelor. În unele zone, gospodarii ung ușile grajdurilor cu usturoi
sau folosesc plante pentru a feri animalele de rele
Cele 3 lucruri pe care nu ai voie să le faci de Sfântul Gheorghe
Tradiția populară impune câteva reguli importante, considerate esențiale pentru a evita ghinionul.
1. Nu se fac munci grele
Este interzis:
- să speli
- să coși
- să sapi sau să muncești în gospodărie
Se spune că cei care nu respectă această regulă pot avea parte de probleme de sănătate sau lipsă de spor.
2. Nu este bine să te cerți sau să porți ranchiună
Ziua trebuie să fie dedicată liniștii și împăcării. Conflictele sau supărările pot atrage energii negative.
De aceea, tradiția recomandă:
- iertarea
- reconcilierea
- evitarea tensiunilor
3. Nu dormi până târziu
În multe regiuni, se spune că cei care se trezesc târziu în această zi vor fi leneși tot anul și nu vor avea spor în muncă
Trezitul devreme este asociat cu norocul și prosperitatea.
Alte superstiții și credințe interesante
- Nu este bine să faci petreceri zgomotoase sau excese, chiar dacă mulți români își serbează onomastica
- Se spune că cine poartă urzică sau se „urzică” simbolic va fi sănătos și protejat. În tradiția populară românească, această zi este însoțită de numeroase obiceiuri și superstiții, multe dintre ele păstrate și astăzi. Unul dintre cele mai cunoscute este așa-numitul „ritual al urzicării”, practicat în special în zona Bucovinei. Se spune că, în trecut, tinerii obișnuiau să se atingă ușor sau chiar să se „bată” simbolic cu urzici în ziua de Sfântul Gheorghe. Acest gest era considerat un ritual de întărire, menit să aducă sănătate, energie și hărnicie pe parcursul întregului an. Oamenii credeau că urzicile „trezesc” corpul și alungă oboseala sau bolile, scrie A1.ro
- În unele zone, oamenii aprind focuri sau fac zgomote pentru a alunga spiritele rele
Semnificația zilei în tradiția românească
În cultura populară, Sân-George marchează începutul sezonului agricol, momentul în care natura „se deschide” complet și perioada în care turmele sunt scoase pentru prima dată la pășunat
Este o zi de trecere, încărcată de simboluri legate de viață, protecție și reînnoire.
Sfântul Gheorghe nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment important în tradiția populară românească. Respectarea obiceiurilor și evitarea anumitor lucruri sunt văzute ca o modalitate de a atrage norocul și de a păstra echilibrul în viață.