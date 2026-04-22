Sfântul Gheorghe și urzicile: Superstiții românești - ce să nu faci sub nicio formă pe 23 aprilie

Considerat simbol al curajului și al biruinței binelui asupra răului, Sfântul Gheorghe – cunoscut în tradiția populară și ca Sân-George – marchează, în cultura românească, și începutul simbolic al verii pastorale.

Această zi este înconjurată de numeroase tradiții, dar și de interdicții respectate din vechime pentru a atrage norocul, sănătatea și protecția asupra casei și familiei.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe a fost, potrivit tradiției, un ofițer în armata romană, originar din Capadocia, care a trăit în timpul împăratului Dioclețian. Pentru că a refuzat să renunțe la credința creștină, a fost supus unor torturi cumplite și, în cele din urmă, martirizat.

Legenda luptei cu balaurul, extrem de cunoscută, simbolizează victoria binelui asupra răului și a credinței asupra forțelor întunecate.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe

Ziua de 23 aprilie este strâns legată de renașterea naturii și de protecția gospodăriei. În multe zone din România, se păstrează obiceiuri vechi de sute de ani.

Împodobirea casei cu ramuri verzi

Oamenii pun la porți, uși și ferestre ramuri de:

salcie

stejar

păr sau fag

Acestea au rol protector, fiind considerate un scut împotriva spiritelor rele și un simbol al belșugului.

Roua de dimineață este considerată vindecătoare

Un obicei răspândit spune că este bine să mergi desculț prin rouă sau să te speli cu apă proaspătă dimineața. Se crede că acest ritual aduce sănătate și protecție pe tot parcursul anului.

Ritualuri pentru protecția animalelor

În mediul rural, Sfântul Gheorghe este considerat și protectorul animalelor. În unele zone, gospodarii ung ușile grajdurilor cu usturoi

sau folosesc plante pentru a feri animalele de rele



Cele 3 lucruri pe care nu ai voie să le faci de Sfântul Gheorghe

Tradiția populară impune câteva reguli importante, considerate esențiale pentru a evita ghinionul.

1. Nu se fac munci grele

Este interzis:

să speli

să coși

să sapi sau să muncești în gospodărie

Se spune că cei care nu respectă această regulă pot avea parte de probleme de sănătate sau lipsă de spor.

2. Nu este bine să te cerți sau să porți ranchiună

Ziua trebuie să fie dedicată liniștii și împăcării. Conflictele sau supărările pot atrage energii negative.

De aceea, tradiția recomandă:

iertarea

reconcilierea

evitarea tensiunilor

3. Nu dormi până târziu

În multe regiuni, se spune că cei care se trezesc târziu în această zi vor fi leneși tot anul și nu vor avea spor în muncă

Trezitul devreme este asociat cu norocul și prosperitatea.

Alte superstiții și credințe interesante

Nu este bine să faci petreceri zgomotoase sau excese, chiar dacă mulți români își serbează onomastica Se spune că cine poartă urzică sau se „urzică” simbolic va fi sănătos și protejat. În tradiția populară românească, această zi este însoțită de numeroase obiceiuri și superstiții, multe dintre ele păstrate și astăzi. Unul dintre cele mai cunoscute este așa-numitul „ritual al urzicării”, practicat în special în zona Bucovinei. Se spune că, în trecut, tinerii obișnuiau să se atingă ușor sau chiar să se „bată” simbolic cu urzici în ziua de Sfântul Gheorghe. Acest gest era considerat un ritual de întărire, menit să aducă sănătate, energie și hărnicie pe parcursul întregului an. Oamenii credeau că urzicile „trezesc” corpul și alungă oboseala sau bolile, scrie A1.ro În unele zone, oamenii aprind focuri sau fac zgomote pentru a alunga spiritele rele

Semnificația zilei în tradiția românească

În cultura populară, Sân-George marchează începutul sezonului agricol, momentul în care natura „se deschide” complet și perioada în care turmele sunt scoase pentru prima dată la pășunat

Este o zi de trecere, încărcată de simboluri legate de viață, protecție și reînnoire.

Sfântul Gheorghe nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment important în tradiția populară românească. Respectarea obiceiurilor și evitarea anumitor lucruri sunt văzute ca o modalitate de a atrage norocul și de a păstra echilibrul în viață.