Sindromul cozii strânse: motivul real pentru care „te doare părul”

Acea senzație ciudată – uneori chiar dureroasă – nu e doar în imaginația ta. Medicii explică faptul că acest fenomen, cunoscut și sub numele de „sindromul durerii de coadă” sau „ponytail headache”, are legătură directă cu sensibilitatea scalpului și cu nervii din zona foliculilor de păr.

Părul nu doare, dar scalpul da

Potrivit neurologului Wade Cooper, de la Universitatea din Michigan, ceea ce simțim nu este o durere a firului de păr, ci a scalpului. „Firele de păr nu au terminații nervoase, dar scalpul este plin de nervi sensibili la durere. Când părul este tras pe spate ore întregi, foliculii trag de scalp și îl irită”, explică medicul.

Această reacție poartă numele de alodinie – adică o senzație de durere declanșată de stimuli care în mod normal nu ar trebui să fie dureroși, precum atingerea ușoară a pielii sau, în acest caz, prinderea părului.

Cine este mai predispus la „durerea de coadă”?

Persoanele care suferă frecvent de migrene.

Cei care își strâng părul foarte des și foarte strâns.

Persoanele care folosesc extensii sau accesorii de păr grele.

În timp, aceste obiceiuri pot duce chiar la deteriorarea foliculilor și la căderea părului prin tracțiune.

Citește pe Antena3.ro Celebrele gemene siameze Abby și Brittany au adus pe lume un copil. Tatăl este un fost soldat american

Cum poți preveni această problemă

✔ Poartă cozi lejere sau cocuri mai relaxate.

✔ Alternează părul prins cu cel lăsat liber.

✔ Evită extensiile sau agrafele care trag de scalp.

✔ Ai grijă la stres și la odihnă – oboseala poate accentua sensibilitatea scalpului.

✔ Masajul ușor al scalpului poate reduce durerea după ce desfaci coada.

Chiar dacă „părul” nu doare în sine, senzația de disconfort resimțită după ce îl desprinzi dintr-o coadă strânsă este reală și are explicație medicală. Este, de fapt, modul în care corpul îți transmite că scalpul tău are nevoie de o pauză.