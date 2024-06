Fenomen uimitor din lumea necuvântătoarelor. Singura specie care este însărcinată tot timpul

Există însă o specie care este mereu însărcinată, potrivit National Geographic.

Un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Science, femelele wallaby de mlaștină (Wallabia bicolor), marsupiale din Australia, pot rămâne însărcinate la 1-2 zile înainte de a naște un alt pui.

Acestea aduc pe lume pui foarte mici ce se dezvoltă complet în marsupiu, unde se hrănesc cu laptele mamei. Unele marsupiale, precum cangurii, se pot reproduce la o zi după naștere, dar nu inainte, scrie Brandon Menzies, co-autorul studiului și cercetător la Universitatea din Melbourne.

Wallaby de mlaștină sunt astfel singurele animale (în afară de iepurele maro european) care pot rămâne însărcinate în timp ce poartă un alt pui.

Totodată, iepurele maro european are sezoane specifice de reproducere și femelele nu sunt constant însărcinate o mare parte a vieții lor adulte, așa cum sunt femelele wallaby de mlaștină.

Un fapt uimitor este că marsupialele au două utere, fiecare cu propriul set de ovare și hormoni de creștere a fetusului diferiți. Cercetătorii nu știu exact cum funcționează procesul biologic care permite femelelor wallaby de mlaștină să fie aproape constant însărcinate.

Cu 1-2 zile înainte de a naște puiul, femela poate rămâne însărcinată. După ce primul pui vine pe lume și intră în marsupiu, embrionul intră într-o etapă numită “diapauză embrionică”.

În acest timp, primul pui continuă să crească și este pregătit să părăseasca marsupiul în luna septembrie. Până în luna decembrie, puiul nu mai e alaptat, ceea ce permite creșterea celuilalt embrion, iar puiul se naște în luna ianuarie. În acest timp, femela s-a împerecheat din nou și are un nou embrion, notează a1.ro.