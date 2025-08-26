Șnurul roșu. Talisman al protecției și curajului în fața provocărilor vieții

Însă șnurul roșu are o semnificație profundă, influențând aspecte din viața zilnică.

Totodată, șnurul roșu cu alb simbolizează Mărțișorul și este oferit fetelor și femeilor de Mărțișor, între 1-8 martie, pentru a sărbători venirea primăverii.

De ce să poți șnur roșu la mână

Șnurul roșu transmite o vibrație puternică, aducând protecție, putere, iubire și curaj.

Semnificația sa este atât de importantă încât este adesea oferit și bebelușilor, pentru a-i proteja de energiile negative și a le aduce noroc în viață.

De asemenea, purtarea șnurului roșu pe o anumită mână poate amplifica aceste efecte, însă simbolistica diferă în funcție de regiuni și de convingerile personale.

Este bine să îl porți pe mâna stângă întrucât această parte cprimește tot ceea ce vine înspre noi. Desigur, poate fi purtat și pe mâna dreaptă pentru a beneficia de protecție și noroc. Șnurul poate fi decorat cu pandantive, potrivit spynews.ro.