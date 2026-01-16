Șocant! Câinii sterilizați prea devreme îmbătrânesc mai repede

Castrarea este una dintre cele mai frecvente intervenții veterinare în cazul câinilor și pisicilor de companie. Ani la rând a fost considerată o alegere aproape automată pentru sănătatea animalului și controlul reproducerii. Însă știința începe să analizeze mai atent nu doar dacă este benefică, ci când este cel mai bine să fie făcută.

Un nou studiu internațional publicat în revista GeroScience ridică întrebări importante despre rolul hormonilor sexuali în îmbătrânirea sănătoasă a animalelor, scrie 20minutos.es.

Ce au analizat cercetătorii

Studiul a fost realizat pe 222 de câini din rasa Rottweiler care au trăit mult peste speranța de viață medie a rasei. Acești câini au fost considerați un „model ideal” pentru a studia longevitatea sănătoasă.

Oamenii de știință au evaluat:

mobilitatea,

bolile cronice,

durerea,

declinul cognitiv,

problemele metabolice și articulare.

Toate aceste elemente au fost reunite într-un indice de fragilitate, iar câinii cu cele mai puține probleme la vârste foarte înaintate au fost considerați „robusti”.

Hormonii sexuali contează mai mult decât se credea

Cercetătorii au analizat cât timp fiecare câine a trăit cu ovare sau testicule funcționale înainte de a fi castrat – sau dacă nu a fost castrat deloc.

Rezultatele au fost clare:

Masculii care și-au păstrat testiculele mai mult timp au avut de până la 10 ori mai multe șanse să ajungă la bătrânețe într-o stare bună de sănătate.

Femelele care și-au păstrat ovarele mai mult timp au avut de 3 ori mai multe șanse să îmbătrânească cu mai puține probleme.

Concluzia cercetătorilor:

„O durată mai mare de expunere la hormoni sexuali este asociată semnificativ cu o fragilitate mai redusă la vârste înaintate.”

Nu doar greutatea sau boala explică rezultatele

Studiul a luat în calcul:

greutatea animalului,

vârsta exactă,

motivele medicale pentru castrare,

chiar și sexul persoanei care a completat chestionarele.

Niciunul dintre acești factori nu a explicat diferențele. Hormonii sexuali au rămas variabila-cheie.

Totuși, sterilizarea rămâne importantă

Veterinarii subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență:

Studiul s-a concentrat doar pe o rasă.

Este observațional, deci nu demonstrează cauzalitate absolută.

Mai mult, castrarea are beneficii dovedite, precum:

prevenirea piometrului (infecție uterină fatală),

reducerea riscului de tumori mamare și testiculare,

controlul comportamentului și al reproducerii.

Ce înseamnă asta pentru stăpâni

Studiul nu spune „nu sterilizați”, ci sugerează că:

Momentul castrării poate fi la fel de important ca decizia în sine.

O discuție personalizată cu medicul veterinar, ținând cont de: