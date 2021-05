Dincolo de existenta materiala, prin portalurile de energie din Galeria Senso

Arta este un mod exceptional de exprimare si un mijloc prin care iubitorii de frumos isi pot incanta privirea cu lucrari inedite. Unele dintre aceste lucrari, asa cum sunt si cele din expozitia de string art fluorescent „Portaluri de energie”, deschisa la Galeria Senso, au un efect magic asupra privitorilor, transpunandu-i pe acestia dincolo de existenta materiala.

Galeria Senso este un spatiu expozitional in care artistii isi pot face cunoscute operele, indiferent de mediile in care lucreaza si de felul in care se exprima. La Senso, principala preocupare este sprijinirea si promovarea artistilor, carora li se ofera posibilitatea de a expune orice forma de expresie artistica, fara exceptie. In aceasta idee, expozitia „Portaluri de energie” este caracterizata de inedit, fiind ideala pentru cei care isi doresc sa evadeze din realitatea contemporana plina de restrictii si schimbari.

Fluo Webs – un duo artistic caracterizat de explozii de culoare

Lucrarile expuse sub umbrela „Portaluri de energie” sunt realizate de duoul artistic Fluo Webs, format din Ioana Craciun si Florin Stoian. Cei doi isi unesc dozele de creativitate in numele artei, insa formeaza un cuplu si in viata de zi cu zi, ceea ce inseamna ca in lucrarile lor exista o energie si o vibratie aparte, pe care sunt bucurosi sa le-o transmita privitorilor.

Pentru a obtine efecte spectaculoase, in lucrarile „Portaluri de energie” au fost folositi pigmenti reactivi UV, cu ajutorul carora s-au creat tipare fluorescente extrem de interesante. Procesul nu este deloc simplu si implica atat creativitate, cat si timp, efort si precizie. Este vorba despre kilometri intregi de fire textile, care sunt montate pe zeci de mii de cuie batute in placi de lemn. Totul se face in urma unor masuratori precise si dupa schite atent concepute.

Portaluri de energie – Expozitie cu caracter terapeutic

Dincolo de aspectele de ordin tehnic pe care le implica munca din spatele lucrarilor expuse la Galeria Senso in „Portaluri de energie”, exista, bineinteles si aspectele artistice, adica povestea din spatele povestii. In realizarea lucrarilor a fost explorata geometria sacra a mandalelor, care a fost reinterpretata printr-o tehnica moderna si inovativa de string art, in care razele UV de lungime scurta sunt absorbite de culoare.

Se poate afirma fara echivoc faptul ca expozitia „Portaluri de energie” are un puternic efect terapeutic, avand in vedere faptul ca mandalele – element central al lucrarilor sunt considerate o reprezentare grafica a sinelui. Simbolul mandalei este folosit in foarte multe culturi, dar si in abordarile moderne ale psihoterapiei, avand caracter terapeutic si detinand capacitatea de a transforma energia.

Pentru o experienta completa si inedita, iubitorilor de arta le este recomandat sa viziteze expozitia „Portaluri de energie”, care este un remediu excelent pentru perioada dificila traversata. Faptul ca arta are efect terapeutic nu mai este o surpriza pentru nimeni, insa anumite forme de arta exceleaza in aceasta privinta, fiind si cazul expozitiei de fata. In cazul in care nu exista posibilitatea vizionarii portalurilor chiar in Galeria Senso, cei interesati pot vizita platforma online a galeriri, unde vor gasi cateva fotografii si un video legate de aceasta expozitie.