Pantera vine în România! Moment legendar la Metalhead Meeting

Potrivit metalhead.ro, headlinerul festivalului este trupa americana PANTERA, considerată ca fiind una dintre cele mai mari trupe de metal din toate timpurile. Trupa va urca pe scenă sâmbătă, pe 27 mai. Phil si Rex căntă cu Charlie Benante de la Anthrax și cu Zakk Wylde.

metalhead.ro scrie că cvartetul compus din Phillip Anslemo, chitaristul Dimebag Darrell, fratele său, toboșarul Vinnie Paul și basistul Rex Brown au ajuns rapid la un succes masiv global în anii 90 cu mai multe albume recompensate cu discuri de platină și aur, turnee sold out, reprezentații live feroce și patru nominalizări la premiile Grammy. Inclusiv astăzi piesele lor sunt cosiderate niște capodopere ale muzicii metal și niște adevarate pietre de temelie pentru muzica heavy metal, de pe albume precum Cowboys From Hell, Vulgar Display Of Power dar și albumul care a ajuns pe locul 1 in Billboard, Far Beyond Driven. Cei patru texani au continuat să inspire foarte multe trupe, în timp ce au adunat milioane de fani devotați în jurul lumii.

Primul val de abonamente de trei zile se gasesc pe iabilet.ro la urmatoarele prețuri:

- VIP - 699 lei

Pe platformă la înălțime, aproape de scenă cu bar și acces separat. Doar 500 de bilete.

Fanii cu bilete la categoria VIP au acces și în zonele Cowboys from Hell și Concrete sledge

- Cowboys from Hell (A) - 399 lei

Fără loc în fața scenei. Doar 3000 de bilete

Fanii cu bilete la Categoria Cowboys from Hell au acces și în zona Concrete sledge

- Concrete sledge (B) - 339 lei

Fără loc în spatele Categoriei A. Doar 7000 de bilete

La prețul tuturor abonamentelor se adaugă comisionul de emitere bilet de 15 lei.

Fiecare comandă poate conține maxim 6 bilete.

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.