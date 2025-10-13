Spotlight 2025: Sute de mii de oameni au transformat Bucureștiul într-un oraș al luminii

Organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, cu sprijinul Raiffeisen Bank România în calitate de partener principal, alături de PPC, NEPI Rockcastle, Mega Mall, Promenada Peroni, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Apa Nova București, Spotlight a reconfirmat statutul său de cel mai important festival de artă a luminii din România și unul dintre cele mai apreciate din Europa de Sud-Est.

„Spotlight a devenit unul dintre cele mai iubite evenimente ale Capitalei – un festival care aduce împreună tehnologia, arta și comunitatea. Le mulțumesc bucureștenilor care au venit în număr mare și care, prin interesul și entuziasmul lor, ne dau încrederea și motivația de a continua să susținem proiecte culturale pentru oraș. Mulțumesc echipei ARCUB și partenerilor care fac posibil acest eveniment.” - Stelian Bujduveanu, Primarul General al Capitalei.

„De la prima ediție și până astăzi, Spotlight a fost un proiect prin care am arătat că arta poate schimba orașul și relația pe care locuitorii o au cu acesta. Cea de-a noua ediție a adus o energie extraordinară pe Calea Victoriei – un loc care, timp de trei zile, a devenit scena bucuriei colective și a imaginației. Prin proiecte ca Spotlight, ARCUB își consolidează rolul de instituție care inspiră, conectează și transformă orașul prin cultură, aducând arta mai aproape de oameni și făcând din București un spațiu viu, deschis și creativ.” - Mihaela Păun, directorul ARCUB.

Sub tema „Simbioză / Symbiosis”, curatorul Adrian Damian a propus o ediție în care arta, tehnologia și comunitatea s-au unit într-un organism comun, transformând spațiul public într-un ecosistem al colaborării și al experimentului vizual.

Publicul a descoperit 21 de lucrări de artă, dintre care 16 instalații și 5 video mappinguri care au redefinit reperele arhitecturale ale orașului – de la Corinthia Grand Hotel du Boulevard și Hotel InterContinental Athénée Palace, până la Teatrul Odeon, Biblioteca Centrală Universitară și Muzeul Național de Artă al României, dar și spații ale partenerilor evenimentului: SkyTower – sediul Raiffeisen Bank, Promenada Mall și Mega Mall.

Calea Victoriei a prins viață prin lucrări spectaculoase precum Whale (Aerosculpture, FR) – o balenă luminoasă suspendată în Piața Revoluției, Keyframes (Groupe Laps, FR) – siluete animate care au dansat pe fațada MNAR, Fluxit (Vedel & De Wolf, NL) – o pădure de lumină la Ateneul Român, Energy Pulse (RIZI Studio, RO) – un copac transformat într-un organism de lumină, sau Spider (Groupe Laps, FR) – păianjeni uriași care și-au „țesut” pânza în jurul statuii lui Carol I. De asemenea, instalații ca Odonata (Number 8, FR) – libelule gigantice luminoase, Hulahoop (Collectif Scale, FR) – dansuri geometrice hipnotice, sau video mapping-urile celor de la Mindscape, Les Ateliers Nomad, H3, Noiselopp și Vali Chincișan, pe cele mai emblematice clădiri de pe Calea Victoriei, au completat un traseu vizual spectaculos.

Ediția din acest an a adus și o noutate importantă: programul Spotlight Talks, organizat pentru prima dată în cadrul festivalului, la ARCUB – Hanul Gabroveni. Timp de două zile, peste 12 speakeri internaționali – artiști, curatori și producători ai celor mai importante festivaluri de lumină din lume – au participat la conferințe și mese rotunde dedicate creativității și inovației în arta luminii. Spotlight Talks a devenit un spațiu de dialog esențial pentru comunitatea artistică și pentru toți cei interesați de transformarea orașului prin artă.

Prin amploarea sa, prin participarea impresionantă a publicului și prin viziunea curatorială care pune în valoare orașul, Spotlight 2025 reconfirmă rolul ARCUB de deschizător de drumuri și catalizator al proiectelor care transformă Bucureștiul prin cultură. Festivalul continuă să demonstreze că lumina poate uni comunități, poate crea emoție și poate reda orașului energia sa artistică autentică.

