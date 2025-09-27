Test de personalitate: Alege faza Lunii care te atrage și află în ce etapă a vieții te afli

Privește imaginea de mai jos și alege faza lunii care îți place instinctiv – interpretarea îți va spune în ce punct al drumului tău personal te afli.

Lună Nouă – Noi începuturi

Ești pregătit să lași în urmă trecutul și să începi un capitol complet nou.

Semilună în creștere – Creștere și învățare

Ai plantat semințe și acum este momentul să le hrănești. Perseverează și învață lucruri noi.

Lună Plină – Manifestare și claritate

Este momentul în care visele tale pot deveni realitate. Ai energie și vizibilitate maximă.

Semilună în scădere – Eliberare

Simți nevoia să te desprinzi de ceea ce nu-ți mai servește. Este o perioadă de detox emoțional și de curățare.

Lună balsamică – Introspecție și vindecare

Ai nevoie de odihnă și de timp pentru a-ți reface puterile. Pregătești terenul pentru un nou început.

Faza lunii alese îți arată cum să îți calibrezi acțiunile. Urmează-ți ritmul interior și sincronizează-ți planurile cu energia acestei etape.