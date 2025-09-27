x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Test de personalitate: Alege faza Lunii care te atrage și află în ce etapă a vieții te afli

Test de personalitate: Alege faza Lunii care te atrage și află în ce etapă a vieții te afli

de Andreea Tiron    |    27 Sep 2025   •   09:20
Test de personalitate: Alege faza Lunii care te atrage și află în ce etapă a vieții te afli

Luna a fost dintotdeauna un simbol al ciclurilor vieții. Faza lunii care te atrage cel mai mult poate arăta ce etapă de transformare trăiești acum.

Privește imaginea de mai jos și alege faza lunii care îți place instinctiv – interpretarea îți va spune în ce punct al drumului tău personal te afli.

Lună Nouă – Noi începuturi
Ești pregătit să lași în urmă trecutul și să începi un capitol complet nou.

Semilună în creștere – Creștere și învățare
Ai plantat semințe și acum este momentul să le hrănești. Perseverează și învață lucruri noi.

Lună Plină – Manifestare și claritate
Este momentul în care visele tale pot deveni realitate. Ai energie și vizibilitate maximă.

Semilună în scădere – Eliberare
Simți nevoia să te desprinzi de ceea ce nu-ți mai servește. Este o perioadă de detox emoțional și de curățare.

Lună balsamică – Introspecție și vindecare
Ai nevoie de odihnă și de timp pentru a-ți reface puterile. Pregătești terenul pentru un nou început.

Faza lunii alese îți arată cum să îți calibrezi acțiunile. Urmează-ți ritmul interior și sincronizează-ți planurile cu energia acestei etape.

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: test de personalitate
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri