Test de personalitate: Ce culoare definește energia ta interioară?

Test – răspunde la 9 întrebări:

Cum te descriu prietenii?

a) Energic.

b) Calm.

c) Creativ.

d) Hotărât.

Care e hobby-ul tău preferat?

a) Sporturi dinamice.

b) Plimbări în natură.

c) Pictură, muzică sau scris.

d) Jocuri de strategie.

Care e visul tău secret?

a) Să trăiești viața la maximum.

b) Să ai liniște și echilibru.

c) Să creezi ceva unic.

d) Să conduci și să inspiri oameni.

Ce alegi într-o situație dificilă?

a) Acțiune rapidă.

b) Calm și răbdare.

c) Creativitate.

d) Logică și planificare.

Ce peisaj preferi?

a) Apus roșiatic.

b) Pădure verde.

c) Cer albastru.

d) Noapte cu stele.

Cum îți place să petreci timpul liber?

a) În aventuri.

b) Relaxându-te acasă.

c) Descoperind lucruri noi.

d) Lucrând la un proiect.

Ce calitate ți se potrivește cel mai mult?

a) Pasiunea.

b) Echilibrul.

c) Originalitatea.

d) Puterea.

Ce alegi într-o relație?

a) Intensitate.

b) Siguranță.

c) Profunzime.

d) Stabilitate.