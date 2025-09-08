x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Test de personalitate: Ce culoare definește energia ta interioară?

Test de personalitate: Ce culoare definește energia ta interioară?

de Andreea Tiron    |    08 Sep 2025   •   09:30
Test de personalitate: Ce culoare definește energia ta interioară?
Sursa foto: unsplash.com

Culorile nu sunt doar nuanțe vizuale – ele reflectă emoții, vibrații și personalitate. Unii oameni „ard” în roșu, alții transmit calm prin verde sau creativitate prin albastru. Tu ce culoare ești?

Test – răspunde la 9 întrebări:

  1. Cum te descriu prietenii?
    a) Energic.
    b) Calm.
    c) Creativ.
    d) Hotărât.

  2. Care e hobby-ul tău preferat?
    a) Sporturi dinamice.
    b) Plimbări în natură.
    c) Pictură, muzică sau scris.
    d) Jocuri de strategie.

  3. Care e visul tău secret?
    a) Să trăiești viața la maximum.
    b) Să ai liniște și echilibru.
    c) Să creezi ceva unic.
    d) Să conduci și să inspiri oameni.

  4. Ce alegi într-o situație dificilă?
    a) Acțiune rapidă.
    b) Calm și răbdare.
    c) Creativitate.
    d) Logică și planificare.

  5. Ce peisaj preferi?
    a) Apus roșiatic.
    b) Pădure verde.
    c) Cer albastru.
    d) Noapte cu stele.

  6. Cum îți place să petreci timpul liber?
    a) În aventuri.
    b) Relaxându-te acasă.
    c) Descoperind lucruri noi.
    d) Lucrând la un proiect.

    Citește pe Antena3.ro

  7. Ce calitate ți se potrivește cel mai mult?
    a) Pasiunea.
    b) Echilibrul.
    c) Originalitatea.
    d) Puterea.

  8. Ce alegi într-o relație?
    a) Intensitate.
    b) Siguranță.
    c) Profunzime.
    d) Stabilitate.

  9. Dacă viața ta ar fi un film, ar fi:
    a) O comedie romantică.
    b) Un documentar liniștitor.
    c) O dramă artistică.
    d) Un thriller strategic.

Interpretare

  • Majoritate A → Roșu 
    Pasional, impulsiv, plin de energie. Îți place să trăiești intens și să-ți urmezi dorințele.

  • Majoritate B → Verde
    Calm, echilibrat, legat de natură. Cauți armonia și liniștea.

  • Majoritate C → Albastru
    Creativ, visător și intuitiv. Ai o lume interioară bogată și te exprimi prin artă sau idei.

  • Majoritate D → Mov 
    Puternic, misterios și profund. Ai spirit de lider și o viziune aparte asupra lumii.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: test de personalitate
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri