Test de personalitate: Ce fel de mamă ești?

Acest test te va ajuta să descoperi ce tip de mamă ești — sau ce fel de mamă ai putea deveni într-o zi.

Instrucțiuni:

Răspunde sincer la fiecare întrebare, alege varianta care ți se potrivește cel mai bine și notează litera corespunzătoare. La final, vezi ce rezultat ai obținut în funcție de cele mai multe răspunsuri A, B, C sau D.

1. Cum reacționezi când copilul tău se lovește?

A. Îl pup și îi spun că e bine. Încerc să-l liniștesc.

B. Îl iau în brațe și îl întreb ce a simțit. Discutăm.

C. Îl încurajez să se ridice singur. "Ești puternic, poți!"

D. Îi explic calm ce s-a întâmplat și cum să evite data viitoare.

2. Ce alegi pentru o seară în familie?

A. Vizionăm un film de animație, toți pe canapea.

B. Facem un joc creativ împreună.

C. Fiecare își alege ce vrea să facă, apoi povestim.

D. Planific o activitate educativă – poate o vizită la muzeu sau o lectură comună.

3. Cum îți disciplinezi copilul?

A. Îl cert blând și apoi îl pup.

B. Încerc să înțeleg ce a simțit înainte de a corecta comportamentul.

C. Îi explic ferm consecințele și îl las să învețe.

D. Facem reguli clare și discutăm logic despre ele.

4. Ce spui cel mai des copilului tău?

A. „Ai grijă!”

B. „Hai să vorbim despre asta.”

C. „Poți face orice îți propui!”

D. „Ce ai învățat din asta?”

5. Cum reacționezi când copilul ia o notă mică?

A. Îl alin și îi spun că data viitoare va fi mai bine.

B. Îl ascult — poate e o problemă mai profundă.

C. Îl motivez să muncească mai mult data viitoare.

D. Analizăm împreună greșelile și facem un plan.

Rezultate:

Majoritate A: Mama protectoare

Ești grijulie, iubitoare și ai mereu un plasture pregătit — pentru genunchi juliți sau inimi frânte. Grija ta este firească, dar nu uita să lași copilul să se descopere și singur.

Majoritate B: Mama empatică

Ești atentă la emoții, îți înțelegi copilul și îl înveți să se exprime. Ai o relație profundă cu el și îi oferi siguranță emoțională. Ai grijă, totuși, să păstrezi limite clare.

Majoritate C: Mama independentă

Îți crești copilul să fie curajos, liber și responsabil. Îl motivezi să încerce și să reușească. Însă, ai grijă să fii prezentă și când are nevoie de sprijin emoțional.

Majoritate D: Mama ghid

Pentru tine, educația este prioritară. Vrei să formezi un copil rațional, echilibrat și înțelept. Felicitări! Doar asigură-te că nu pui presiune prea mare și rămâi și „mamă”, nu doar mentor.

Nu există o singură rețetă de mamă perfectă. Fiecare tip vine cu puncte forte și provocări. Ceea ce contează cel mai mult este să fii acolo — cu iubire, răbdare și dorința de a crește împreună cu copilul tău.