Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire, 25 martie: Semnificația dezlegării la pește

În calendarul ortodox, Buna Vestire marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioara Maria că îl va naște pe Iisus Hristos. Sărbătoarea este una dintre cele mai importante din an.

Prima dezlegare la pește din Postul Paștelui

În tradiția populare se spune că este bine să mănânci pește în această zi pentru „a fi iute precum peștele”. Pe lângă pește, sunt permise și preparatele derivate din acesta, în timp ce restul alimentelor rămân de post.

În multe zone ale țării, oamenii cred că mâncarea preparatelor din pește de Buna Vestire aduce belșug și prosperitate în casă, notează spynews.ro.

De ce se mănâncă pește pe 25 martie

Pe lângă dezlegarea la pește, credincioșii au voie în această zi să consume untdelemn și vin.

Tradiția spune că obiceiul consumului de pește este legat de momentul în care Iisus Hristos, după Înviere, ar fi mâncat pește fript și fagure de miere.

În creștinism, peștele este și un simbol vechi al credinței, asociat cu primele comunități creștine.

Obiceiuri și tradiții de Buna Vestire

De Buna Vestire, credincioșii merg la biserică pentru rugăciuni dedicate sănătății și prosperității. În tradiția populară, această zi este considerată și un reper pentru prognoza vremii.

Dacă pe 25 martie este soare, primăvara s-a instalat definitiv. În schimb, ploaia este semn de recolte bogate, în timp ce vremea capricioasă ar putea aduce probleme pentru agricultură.

În diferite regiuni ale țării există și alte obiceiuri:

În Moldova, oamenii aprind focuri în curți pentru a alunga spiritele rele.

În Transilvania se face semnul crucii pe uși și la fântâni pentru protecție.

Ritualul focurilor este întâlnit și în Muntenia și Oltenia.

Sărbătoarea Bunei Vestiri rămâne astfel un moment important atât din punct de vedere religios, cât și în tradițiile populare românești, fiind marcată de obiceiuri vechi și de preparate specifice acestei zile.