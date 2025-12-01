x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Tradiții de sărbători: Când să decorezi bradul de Crăciun

Tradiții de sărbători: Când să decorezi bradul de Crăciun

de Redacția Jurnalul    |    01 Dec 2025   •   14:00
Tradiții de sărbători: Când să decorezi bradul de Crăciun

Unele zile din luna decembrie sunt considerate norocoase pentru decorarea bradului de Crăciun. Acestea pot aduce bani, fericire și energie pozitivă în casă.

Împodobirea bradului de Crăciun în aceste zile aduce noroc 

Ziua de 5 decembrie, Ajunul Sfântului Nicolae, este ideală pentru împodobirea bradului. Se crede că acest gest aduce abundență și stabilitate financiară în familie.

Totodată, 21 decembrie, ziua Solstițiului de iarnă, împodobirea bradului este asociată cu prosperitate, protecție, echilibru și armonie pentru întreaga familie în anul următor.

Seara de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, este un moment magic, când împodobirea bradului atrage recoltă bogată, sănătate și armonie în casă.

Decorarea bradului în ziua de Crăciun, 25 decembrie, simbolizează fericire, sănătate, iubire și prosperitate, contribuind la o energie pozitivă și întărind legăturile dintre membrii familiei.

28 decembrie este o dată specială, când decorarea bradului aduce protecție împotriva energiilor negative, fiind recomandată și rostirea unei rugăciuni pentru sănătate și bunăstare, potrivit spynews.ro.

Crăciunul va avea loc, anul acesta, într-o dată norocoasă: 25.12.25, o aliniere numerică unică cea adaugă și mai multă magie acestei sărbători.

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: brad craciun
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri