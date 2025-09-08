Trucul viral de frumusețe al lui Jennifer Aniston pentru un ten perfect

x close
de Andreea Tiron    |    08 Sep 2025   •   09:15
Sursa foto: Hepta/Jennifer Aniston

La 56 de ani, Jennifer Aniston continuă să fie un etalon de frumusețe și stil la Hollywood.

Actrița din Friends, mereu impecabilă pe covorul roșu, a dezvăluit într-un interviu pentru Vogue care este trucul ei pentru a desumfla fața instantaneu și a obține trăsături mai definite.

De ce a renunțat la tratamentele agresive

Vedeta a recunoscut că în urmă cu zece ani a apelat la un tratament cu laser prea puternic, care i-a afectat tenul pentru o lună. Experiența a făcut-o să își schimbe complet abordarea:

„Am învățat că ceea ce funcționează pe termen scurt poate fi periculos pe termen lung.”

Astăzi, Aniston preferă rutine simple și dispozitive de înfrumusețare pe care le folosește acasă.

Dispozitivele de beauty preferate de Jennifer Aniston

Gold Bar de Jillian Dempsey – un dispozitiv în formă de „T”, placat cu aur de 24K, care vibrează delicat și ajută la:

Dispozitivul ZIIP cu nanocurenți – stimulează producția de colagen și oferă un efect de „ten luminos” pe loc. „Nu am mai văzut așa rezultate de la o mașinărie de genul acesta”, spune actrița.

Filosofia ei de frumusețe: „Mai puțin înseamnă mai mult”

Jennifer Aniston rămâne o susținătoare a frumuseții naturale. Ea atrage atenția că nu e nevoie de produse exagerat de scumpe pentru a avea o piele sănătoasă:

„Cu cât rutina de îngrijire este mai simplă, cu atât mai bine.”

Ca ambasadoare Aveeno, actrița promovează ingredientele naturale și spune că a înțeles cât de multe produse conțin chimicale inutile pentru piele.

Secretul lui Jennifer Aniston pentru un chip tânăr și luminos nu stă în proceduri complicate, ci în:

  • dispozitive beauty inteligente,

  • rutine simple,

  • și un stil de viață sănătos.

Jennifer Aniston ten luminos
