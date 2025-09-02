Untul de Shea: Remediul tradițional african pentru o piele catifelată și sănătoasă

De secole, localnicii îl folosesc atât pentru îngrijirea pielii și a părului, cât și în scopuri medicinale sau alimentare. Astăzi, untul de shea este nelipsit din multe produse cosmetice datorită proprietăților sale hidratante, antioxidante și antiinflamatoare.

Cum arată și cum se obține untul de shea

Are aspectul unei grăsimi dense și cremoase , de culoare albă sau fildeș.

Este solid la temperatura camerei, dar se topește instant în contact cu pielea.

Procesul de obținere presupune recoltarea nucilor, uscarea, prăjirea și presarea lor până se obține untul brut.

Pe piață se găsește sub două forme:

Unt de shea nerafinat – păstrează toate vitaminele și acizii grași, având o ușoară aromă de nucă.

Unt de shea rafinat – mai plăcut ca textură și miros, dar cu un conținut redus de nutrienți.

Beneficiile untului de shea

1. Puternic hidratant

Conține acizi grași esențiali (oleic, linoleic, stearic, palmitic) care pătrund ușor în piele, refăcând bariera de protecție și menținând umiditatea. Este ideal pentru pielea uscată, coatele sau călcâiele crăpate.

2. Proprietăți antioxidante

Bogăția de vitamina A și vitamina E transformă untul de shea într-un aliat anti-îmbătrânire. Antioxidanții neutralizează radicalii liberi, prevenind ridurile și aspectul tern al pielii.

3. Efect antiinflamator

Esterii vegetali ai untului reduc inflamațiile cutanate. Poate calma iritațiile cauzate de eczeme, dermatite sau factori de mediu. În Africa, untul de shea este folosit tradițional pentru arsuri solare și înțepături de insecte.

4. Sprijin pentru colagen

Conține triterpene, compuși ce stimulează producția de colagen și pot diminua liniile fine și ridurile.

5. Proprietăți antifungice

Poate ajuta în combaterea unor infecții fungice superficiale, precum piciorul atletului sau pecinginea.

6. Nu lasă pielea uleioasă

Echilibrul dintre acidul oleic și acidul linoleic face ca untul să fie absorbit rapid, fără să lase un film gras.

7. Poate calma durerile

Aplicat local, untul de shea poate reduce inflamațiile musculare și articulare, fiind uneori folosit ca adjuvant pentru artrită.

Cum îl poți folosi în rutină

Pe față și corp – ca loțiune hidratantă după duș.

Pe buze – pentru a preveni crăparea lor în sezonul rece.

Pe păr – ca mască pentru vârfuri despicate sau scalp uscat.

În combinație cu crema solară – nu oferă protecție completă, dar poate potența efectul acesteia.

În ritualuri de masaj – datorită efectului emolient și calmant.

Totuși, dacă ai ten acneic sau scalp predispus la mătreață, e bine să testezi întâi pe o porțiune mică, deoarece consistența sa poate bloca porii.

Untul de shea este unul dintre cele mai versatile ingrediente naturale, folosit de generații pentru îngrijirea pielii și părului. Cu proprietăți hidratante, antioxidante și antiinflamatoare, poate deveni un aliat de nădejde în rutina ta zilnică.