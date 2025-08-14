Spunem „La mulți ani” de Adormirea Maicii Domnului? Răspunsul părintelui Vasile Ioana

Părintele Vasile Ioana clarifică: chiar dacă sărbătoarea amintește de mutarea Maicii Domnului la cer, nu este un moment de tristețe, ci o zi de mare bucurie și prăznuire.

Potrivit preotului, această zi ar trebui trăită cu recunoștință și rugăciune, nu doar cu petreceri zgomotoase sau excese culinare. Credincioșii sunt îndemnați să îi mulțumească Maicii Domnului pentru ocrotire și să îi ceară mijlocirea înaintea Fiului ei, Iisus Hristos.

„Este o zi de sărbătoare pentru toți cei care purtați numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Mutarea la cer a Maicii Sfinte nu este un motiv de întristare, ci de bucurie. Putem spune ‘La mulți ani!’ atât pe 15 august, cât și pe 8 septembrie, dar este important să sărbătorim prin iubire, rugăciune, pace și mulțumire, nu doar prin mese îmbelșugate și distracții zgomotoase”, a subliniat părintele, potrivit DC News.

El amintește și de imaginea din iconografia bizantină, unde Iisus Hristos primește sufletul Maicii Sale în ceruri. Mesajul final al părintelui este unul de binecuvântare:

„Maica Domnului să vă ocrotească! La mulți ani tuturor Mariilor, Marinilor, Marianilor și celor ce poartă acest nume atât de frumos. Sărbătoriți cu credință și recunoștință. Doamne ajută!”