O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat turtă. Victima a încercat să salveze șarpele

S.R., în vârstă de 42 de ani, a simțit o durere puternică la picior, în timp ce se întorcea acasă după o întâlnire de afaceri.

La un moment dat, acesta a observat un șarpe care se deplasa pe marginea drumului, însă reptila avea un comportament ciudat, tremura și s-a lovit de două ori cu capul de un copac, potrivit portalului News Bar din Croația, citat de dcnews.ro.

Victima a încercat să salveze șarpele

Bărbatul a luat șarpele și l-a dus la o clinică veterinară, unde s-a constatat că vipera murise. Analizele au indicat un nivel letal de alcool în sângele șarpelui, de 5,1 g/kg. Experții cred că alcoolul consumat de bărbat a fost cauza decesului reptilei.

Medicii au remarcat că, în mod surprinzător, bărbatul nu a avut probleme grave de la mușcătura viperei. Aceștia cred că nivelul ridicat de alcool din sânge a redus parțial efectul veninului.

Vipera este un șarpe care preferă zone calde și uscate, atacând oamenii doar dacă se simte amenințată. Mușcătura sa este veninoasă și poate provoca durere intensă, umflare iar, în cazuri severe, probleme acute de sănătate, și chiar deces, necesitând intervenție medicală de urgență.