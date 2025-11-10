Vrei job în Antarctica? Întâi trebuie să-ți scoți apendicele și molarii de minte

Înainte să pleci, trebuie să treci printr-una dintre cele mai stricte selecții medicale din lume – una care include chiar și extragerea preventivă a molarilor de minte și a apendicelui. Iată de ce.

Condițiile esențiale pentru a lucra în Antarctica

Antarctica este cel mai rece, izolat și ostil mediu de pe planetă. Temperaturile pot coborî sub –80°C, iar iarna zborurile de evacuare medicală sunt imposibile timp de luni întregi. Din acest motiv, toți cei care locuiesc acolo pe termen lung trebuie să elimine din timp riscurile medicale evitabile.

De aceea, medicii cer ca viitorii angajați să își scoată în avans apendicele și molarii de minte, chiar dacă sunt sănătoși.

Regula datează din anii ’50, când evacuarea unui medic cu apendicită a fost aproape imposibilă. În 1961, un medic rus staționat în Antarctica a fost nevoit să își opereze singur apendicele, asistat doar de o oglindă și doi colegi – o poveste reală, încă celebrată în istoria medicinei extreme, scrie spynews.ro.

Astăzi, aceleași măsuri sunt obligatorii pentru cercetători, personal tehnic, logistic și toți cei trimiși pe perioade lungi în bazele antarctice.

Cine se poate angaja în Antarctica?

Nu doar cercetătorii ajung la Polul Sud. Stațiile au nevoie de:

IT-iști, tehnicieni, mecanici

bucătari, brutari, aprovizionare

medici, asistenți, meteorologi

operatori utilaje, logistică, comunicare

Principalele instituții care recrutează sunt:

US Antarctic Program

British Antarctic Survey

Australian Antarctic Division

Institutul Polar German

Stația Concordia

și alte programe naționale din Argentina, Chile, China, Norvegia etc.

Contractele durează, în general, între 4 și 12 luni.

Cât câștigă cineva care lucrează în Antarctica?

Personal tehnic / suport: 3.000 – 6.000 USD/lună

Ingineri / specialiști / medici: 5.000 – 12.000 USD/lună

Cazarea, masa, transportul, echipamentul și asigurarea sunt incluse.

Nu există cheltuieli zilnice, viață de oraș sau shopping.

Rezultatul: majoritatea se întorc acasă cu economii consistente.

Cum arată viața de zi cu zi la Polul Sud?

Zi de lucru: 8–10 ore

Temperatură: între –20°C (vara) și –80°C (iarna)

Lumină: 6 luni de zi continuă, 6 luni de noapte continuă

Internet: limitat, uneori cu bandă controlată

Mâncare: multe produse congelate, pâine făcută în bază, zero fast-food

Timp liber: filme, boardgames, sală de sport, bibliotecă, seri tematice

Comunitate: oamenii devin „familie” – izolarea apropie

Antarctica e un loc în care nu există… bani, politică, poliție, shopping, copii, proprietate privată sau publicitate. E un continent exclusiv dedicat științei.

De ce se întorc oamenii, deși condițiile sunt extreme?

Cei care au trăit acolo spun la unison:

„Antarctica te schimbă. Te întorci alt om.”

Motivele invocate cel mai des:

liniște absolută – zero poluare și zgomot

cel mai clar cer stelar de pe planetă

timp pentru introspecție și resetare mentală

viață simplă, fără haos social

sentimentul că trăiești „pe altă planetă”

Unii revin an după an. Alții spun „o dată e de ajuns”. Nimeni nu rămâne neutr(u).