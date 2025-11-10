Vrei job în Antarctica? Întâi trebuie să-ți scoți apendicele și molarii de minte

Înainte să pleci, trebuie să treci printr-una dintre cele mai stricte selecții medicale din lume – una care include chiar și extragerea preventivă a molarilor de minte și a apendicelui. Iată de ce.
Condițiile esențiale pentru a lucra în Antarctica
Antarctica este cel mai rece, izolat și ostil mediu de pe planetă. Temperaturile pot coborî sub –80°C, iar iarna zborurile de evacuare medicală sunt imposibile timp de luni întregi. Din acest motiv, toți cei care locuiesc acolo pe termen lung trebuie să elimine din timp riscurile medicale evitabile.
De aceea, medicii cer ca viitorii angajați să își scoată în avans apendicele și molarii de minte, chiar dacă sunt sănătoși.
Regula datează din anii ’50, când evacuarea unui medic cu apendicită a fost aproape imposibilă. În 1961, un medic rus staționat în Antarctica a fost nevoit să își opereze singur apendicele, asistat doar de o oglindă și doi colegi – o poveste reală, încă celebrată în istoria medicinei extreme, scrie spynews.ro.
Astăzi, aceleași măsuri sunt obligatorii pentru cercetători, personal tehnic, logistic și toți cei trimiși pe perioade lungi în bazele antarctice.
Cine se poate angaja în Antarctica?
Nu doar cercetătorii ajung la Polul Sud. Stațiile au nevoie de:
-
ingineri, electricieni, instalatori
-
IT-iști, tehnicieni, mecanici
-
bucătari, brutari, aprovizionare
-
medici, asistenți, meteorologi
-
operatori utilaje, logistică, comunicare
Principalele instituții care recrutează sunt:
US Antarctic Program
British Antarctic Survey
Australian Antarctic Division
Institutul Polar German
Stația Concordia
și alte programe naționale din Argentina, Chile, China, Norvegia etc.
Contractele durează, în general, între 4 și 12 luni.
Cât câștigă cineva care lucrează în Antarctica?
Personal tehnic / suport: 3.000 – 6.000 USD/lună
Ingineri / specialiști / medici: 5.000 – 12.000 USD/lună
Cazarea, masa, transportul, echipamentul și asigurarea sunt incluse.
Nu există cheltuieli zilnice, viață de oraș sau shopping.
Rezultatul: majoritatea se întorc acasă cu economii consistente.
Cum arată viața de zi cu zi la Polul Sud?
Zi de lucru: 8–10 ore
Temperatură: între –20°C (vara) și –80°C (iarna)
Lumină: 6 luni de zi continuă, 6 luni de noapte continuă
Internet: limitat, uneori cu bandă controlată
Mâncare: multe produse congelate, pâine făcută în bază, zero fast-food
Timp liber: filme, boardgames, sală de sport, bibliotecă, seri tematice
Comunitate: oamenii devin „familie” – izolarea apropie
Antarctica e un loc în care nu există… bani, politică, poliție, shopping, copii, proprietate privată sau publicitate. E un continent exclusiv dedicat științei.
De ce se întorc oamenii, deși condițiile sunt extreme?
Cei care au trăit acolo spun la unison:
„Antarctica te schimbă. Te întorci alt om.”
Motivele invocate cel mai des:
liniște absolută – zero poluare și zgomot
cel mai clar cer stelar de pe planetă
timp pentru introspecție și resetare mentală
viață simplă, fără haos social
sentimentul că trăiești „pe altă planetă”
Unii revin an după an. Alții spun „o dată e de ajuns”. Nimeni nu rămâne neutr(u).