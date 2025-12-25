Tunsoarea retro care revine în forță în 2026

Tunsoarea ultra-stratificată, inspirată de celebrul shag al anilor ’70, revine în forță, într-o versiune modernă, purtabilă și extrem de versatilă.

După ce și-a făcut discret loc în ultimul deceniu, stilul shag domină acum rețelele sociale, fiind preferat pentru aspectul „lived-in” – acel look natural, cu mișcare și volum, care nu pare forțat sau rigid. Este o alternativă binevenită la tunsorile prea drepte și minimaliste.

De ce este shag-ul tunsoarea anului 2026

Stiliștii spun că acest trend este ideal pentru un nou început:

oferă volum, mișcare și textură , indiferent de lungime

se adaptează ușor oricărui tip de păr: drept, ondulat sau creț

poate fi personalizat cu breton scurt, aerisit sau cu curtain bangs

pune în valoare trăsăturile prin șuvițe care încadrează fața

Surprinzător pentru un trend modern, 2026 îmbrățișează din plin influențele retro, dar într-o formă rafinată și actualizată.

Cele mai populare tunsori shag în 2026

Shaggy Lob

Lobul cu aspect shaggy este una dintre cele mai cerute variante. Lungimea până la claviculă, combinată cu straturi texturate, creează un look fresh și modern. Bretonul mai îndrăzneț poate avantaja anumite forme ale feței.

Bob shaggy până la bărbie

Bobul clasic primește o reinterpretare relaxată. Este suficient de shag cât să aducă mișcare, dar fără a deveni prea dramatic sau greu de întreținut.

Shag pentru păr creț

Vești excelente pentru părul creț! Tunsoarea shag este ideală pentru texturi naturale, deoarece elimină greutatea și oferă o formă echilibrată, aerisită și modernă.

Tunsoare lungă, stratificată

Pentru părul drept, un shag lung este soluția perfectă pentru a adăuga dinamism fără a sacrifica lungimea. Este important să comunici clar cu stilistul și să folosești poze de inspirație, deoarece stratificarea este mai intensă decât la o tunsoare clasică.

Lob cu șuvițe care încadrează fața

Dacă nu ești pregătită pentru o schimbare radicală, acest stil este compromisul ideal. Straturile încep sub bărbie și oferă doar o notă subtilă de shag, extrem de flatantă.

Lob shaggy pentru păr ondulat

Un lob ușor dezordonat scoate în evidență onduleurile naturale. Un breton fin, aerisit, completează perfect acest look lejer și stylish.

Bob soft, stratificat

Chiar și boburile mai „cuminți” pot adopta vibe-ul shag. Șuvițele scurtate în jurul feței, coafate spre interior, conturează pomeții și bărbia, oferind acel aer retro discret.

Lob cu straturi tăiate neregulat

Această variantă mizează pe un aspect edgy, fără breton pronunțat. Straturile frontale sunt suficiente pentru a obține un look modern, cu personalitate.

În 2026, tunsoarea shag devine alegerea perfectă pentru cei care vor stil, volum și libertate într-un singur look. Este o revenire retro reinterpretată inteligent, adaptată ritmului modern de viață și dorinței de naturalețe. Dacă vrei o schimbare care să nu pară forțată, dar să atragă toate privirile, shag-ul este răspunsul.