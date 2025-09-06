Weekend Sessions - sâmbătă şi duminică, în Parcul Kretzulescu

"Între copacii parcului se împletesc poveşti pentru toate vârstele - de la expoziţii efemere şi lecturi pentru cei mici, la concerte de jazz la apus şi seri dedicate proiecţiilor de filme Cinema Urban: selecţii de animaţii pentru copii, curatoriate de Institutul Norvegian de Film, şi scurtmetraje din seria Generaţii, prezentate în parteneriat cu One World Romania", informează organizatorii.



Sunt programate activităţi precum: o expoziţie efemeră & ateliere creative - ilustratori şi artişti locali (Roxana Zaharia, Anaid Noimis); sesiuni de lectură - FanBook; atelier de educaţie digitală & robotică - MindHub Bucureşti Unirii; concert Solo Guitar - Răzvan Cipcă & Bodo Tabarcă.



La Cinema Urban, în intervalul 18:10-19:30, vor putea fi vizionate o selecţie de animaţii pentru copii - Norwegian Film Institute; un calup de şase filme (Norvegia, 2018-2019, 1h 23min), subtitrate în română. Sunt programate filmele:



* Hermann (20 min, dramă-comedie) - Thor Th. Olsen

* Originea omului (13 min, animaţie) - Pyotr Sapegin

* Mlaştina (13 min, dramă) - Torfinn Iversen

* Tata (9 min, animaţie) - Atle Blakseth, Einar DunsĂŚd

* Pasăre de bicicletă (15 min, dramă) - Kari Klyve-Skaug, Odveig Klyve

* Wanda (13 min, dramă) - Denise Hauser



Între 19:30-22:00 va putea fi vizionat un lungmetraj kazah din 2019, "Tomiris", regizat de Akan Satayev, care spune povestea reginei Massagetae, Tomyris, şi a regelui persan Cyrus cel Mare.



Weekend Sessions este proiectul cultural care a stat la baza realizării Hărţii Muzeelor din Bucureşti. Din 2021, Weekend Sessions reuneşte weekenduri culturale în grădini, muzee şi spaţii emblematice ale oraşului, aducând publicul mai aproape de patrimoniu prin muzică, poezie, film, ateliere şi întâlniri comunitare.

