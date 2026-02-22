6 trenduri de sănătate care fac mai mult rău decât bine femeilor

Deși sunt promovate intens ca soluții miraculoase pentru slăbit, energie sau longevitate, multe dintre așa-numitele health hacks pot afecta grav sănătatea femeilor. Avertismentul vine de la Dr. Stacy Sims, cercetător, fiziolog al efortului și specialist în nutriție, unul dintre puținii oameni de știință care studiază exclusiv corpul feminin.

Timp de decenii, recomandările medicale au fost construite aproape exclusiv pe baza studiilor realizate pe bărbați. Însă femeile nu sunt „bărbați mai mici”: avem alți hormoni, alte cicluri biologice și un metabolism diferit. Iar aplicarea acelorași reguli poate avea efecte nedorite.

1. Postul intermitent (Intermittent fasting)

De ce este promovat:

Ajută la arderea grăsimilor și „odihnește” organismul.

De ce nu funcționează pentru femei:

La femei, postul intermitent poate deregla hormonii, ciclul menstrual și tiroida. Mai mult, crește nivelul de cortizol (hormonul stresului), favorizând anxietatea și acumularea de grăsime.

Ce să faci în schimb:

Mănâncă la scurt timp după trezire, mai ales înainte de antrenament. Proteinele dimineața sunt esențiale, chiar și sub forma unei cafele cu proteine.

2. Băile reci și dușurile cu gheață

De ce sunt populare:

Reduc inflamația și accelerează recuperarea.

De ce pot fi nocive pentru femei:

Femeile sunt mult mai sensibile la frig din cauza compoziției corporale. Apa foarte rece declanșează un răspuns puternic de stres, fără beneficiile metabolice promise.

Ce să faci în schimb:

Expunerea la apă răcoroasă, nu extrem de rece, este suficientă pentru beneficii reale.

3. Ore întregi de cardio

De ce este recomandat:

Pentru slăbit și menținerea siluetei.

De ce este o greșeală:

Excesul de cardio favorizează pierderea masei musculare și scăderea densității osoase. În timp, crește riscul de osteoporoză și epuizare.

Ce să faci în schimb:

Antrenamentele de forță sunt esențiale pentru femei, mai ales după 30 de ani. Ridicarea greutăților ajută la echilibrul hormonal, sănătatea oaselor și metabolism.

4. Număratul obsesiv al caloriilor

De ce pare logic:

Mai puține calorii = slăbit.

De ce nu funcționează:

Corpul feminin reacționează diferit la deficit caloric. Reducerea drastică a caloriilor încetinește metabolismul și poate duce la acumularea de grăsime.

Ce să faci în schimb:

Calitatea alimentelor este mai importantă decât cantitatea. Proteinele, fibrele și carbohidrații complecși susțin energia și hormonii.

5. Consumul insuficient de proteine

De ce este subestimat:

Mult timp, proteina a fost asociată doar cu culturismul.

De ce este esențială pentru femei:

Femeile pierd masă musculară mai ușor, mai ales în anumite faze ale ciclului menstrual și la menopauză. Proteina este vitală pentru mușchi, oase și creier.

Ce să faci în schimb:

Femeile active ar trebui să consume mai multă proteină decât recomandările standard, distribuită uniform pe parcursul zilei.

6. Eliminarea carbohidraților

De ce este la modă:

Dietele low-carb și keto promit energie și slăbire rapidă.

De ce afectează sănătatea femeilor:

Carbohidrații sunt combustibilul principal al organismului. Eliminarea lor duce la oboseală, dezechilibre hormonale și scăderea imunității.

Ce să faci în schimb:

Include carbohidrați sănătoși (legume, fructe, cereale integrale), mai ales dacă faci sport. Aproximativ 40% din energie ar trebui să provină din carbohidrați de calitate.