ADHD - mituri, nuanțe, limpeziri

Da, mulți români iau medicamente după ureche, ori vânturând internetul. Iar această realitate șocantă prinde fără îndoială în trenele ei și ușurința cu care mulți dintre noi emitem opinii (nefondate pe o pregătire în domeniul respectiv, evident), păreri, chiar diagnostice. Afecțiune extraordinar de complexă, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, numită scurt ADHD, este unul dintre subiectele delicate ale medicinei de astăzi, care nu lasă însă loc pentru falși specialiști. Este și motivul pentru care vom ceda cuvântul - întru elucidarea chestiunii - neurocercetătoarei Nicole Vignola, autoare a unui studiu excepțional: „Reprogramează-ți creierul” (Editura Lifestyle, 2025). „ADHD - apreciază aceasta - le poate crea probleme semnificative persoanelor care încearcă să-și schimbe obiceiurile și comportamentele. Există însă o neînțelegere importantă în ceea ce privește această afecțiune, în sensul că se crede că persoanele cu ADHD au dificultăți de atenție sau concentrare”.

Asincronicitate a rețelelor de atenție din creier

Dar? „O formulare mai utilă este că persoanele cu ADHD prezintă o asincronicitate a rețelelor de atenție din creier, care le face să dea prioritate activităților pe care le consideră cele mai satisfăcătoare pe plan psihic, și să se izoleze de restul lumii. Motivul este că acești indivizi au o capacitate neobișnuită de a se concentra asupra lucrurilor care îi preocupă cu adevărat. Prin urmare, deseori se lasă atât de absorbiți de activitățile lor, încât devin obsedați de ele și le e greu să se ocupe de alte lucruri, mai ales dacă acestea nu le oferă satisfacție. Această putere de concentrare deosebită poate fi o adevărată binecuvântare fiindcă îi ajută să-și împlinească scopurile și visurile, însă poate fi și un blestem, întrucât persoanelor cu ADHD le este greu să se ocupe de sarcinile plicticoase, dar necesare în viața de zi cu zi”.

Slăbiciunea recompenselor imediate

În completare: „Acest lucru poate duce la impulsivitate, o proastă gestionare a timpului și o stabilire inadecvată a priorității sarcinilor. Alți doi factori implicați sunt motivația și sensibilitatea la recompense: persoanelor cu ADHD le este greu să-și păstreze motivația și sunt mai receptive la recompense imediate. Din cauza acestei sensibilități sporite, nu găsesc motivația necesară pentru a obține beneficii de durată și au dificultăți în păstrarea eforturilor necesare pentru a-și construi noi obiceiuri. În pofida acestor obstacole, indivizii cu ADHD își pot schimba obiceiurile prin implementarea unor strategii potrivite, precum împărțirea sarcinilor în etape ușor de gestionat, stabilirea unor obiective clare, folosirea de mementouri și instrumente de organizare, precum și lucrul cu profesioniști din domeniul sănătății mintale”.

Fortificarea cortexului frontal

În încheiere: „Creierul persoanelor cu ADHD este capabil de neuroplasticitate, ceea ce înseamnă că este posibilă fortificarea cortexului frontal, zona din creier responsabilă cu funcțiile executive. Este important ca indivizii cu ADHD să-și ofere recompense atunci când își îndeplinesc niște obiective mărunte și să sărbătorească micile victorii pe care le obțin în ceea ce privește activitățile plicticoase de zi cu zi, precum și când reușesc să-și schimbe niște obiceiuri puțin însemnate. Micile victorii pot stimula sistemul de recompense, ceea ce ajută la solidificarea modificărilor neuronale din zonele cerebrale cheie”.

