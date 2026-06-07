Super-alimentul pentru bebeluși validat de pediatri și nutriționiști

Diversificarea alimentară la bebeluși începe de obicei în jurul vârstei de 6 luni. Laptele matern sau formula rămân baza alimentației până la aproximativ 8 luni. În ultimii ani, metoda baby-led weaning câștigă tot mai mult teren. Aceasta presupune că bebelușul participă activ la masă, cu alimente adaptate stadiului său de dezvoltare. Obiectivul este autonomia copilului și dezvoltarea coordonării mână-gură, conform El Economista.

Dieteticiana-nutriționista Naila Martínez afirmă că abordarea la bebeluși s-a schimbat semnificativ. „Am trecut de la un model bazat aproape exclusiv pe piureuri la o abordare mult mai flexibilă, centrată pe dezvoltarea și autonomia bebelușului".

Avocado furnizează grăsimi mononesaturate, fibre și micronutrienți precum potasiu, vitamina E și folați. „Acești nutrienți contribuie la funcționarea corectă a celulelor, la dezvoltarea țesuturilor și la echilibrul sistemului digestiv", spune Martínez. Fibrele din avocado pot ajuta la reglarea tranzitului intestinal și la dezvoltarea microbiotei intestinale a bebelușului.

Pediatra Marta Castell subliniază că diversificarea nu înseamnă gătit separat pentru bebeluș. „Nu este vorba de a găti separat pentru bebeluș și pentru restul familiei. Este vorba de a adapta mâncarea consumată de familie la o textură sau formă potrivită pentru bebeluș".

Castell atrage atenția și asupra schimbării de perspectivă față de alimentația infantilă. „Marea schimbare constă în înțelegerea faptului că a mânca nu înseamnă doar a ingera calorii, ci este o experiență senzorială și de învățare".

(sursa: Mediafax)