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Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Super-alimentul pentru bebeluși validat de pediatri și nutriționiști

Super-alimentul pentru bebeluși validat de pediatri și nutriționiști

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   14:40
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Super-alimentul pentru bebeluși validat de pediatri și nutriționiști
Hepta/Alimentul de aur care nu trebuie să lipsească din meniul bebelușului

Avocado este unul dintre cele mai recomandate alimente pentru bebelușii care încep diversificarea, spun specialiștii în nutriție și pediatrie. Bogat în grăsimi sănătoase, fibre și vitamine, acesta poate susține dezvoltarea organismului și echilibrul sistemului digestiv.

Diversificarea alimentară la bebeluși începe de obicei în jurul vârstei de 6 luni. Laptele matern sau formula rămân baza alimentației până la aproximativ 8 luni. În ultimii ani, metoda baby-led weaning câștigă tot mai mult teren. Aceasta presupune că bebelușul participă activ la masă, cu alimente adaptate stadiului său de dezvoltare. Obiectivul este autonomia copilului și dezvoltarea coordonării mână-gură, conform El Economista.

Dieteticiana-nutriționista Naila Martínez afirmă că abordarea la bebeluși s-a schimbat semnificativ. „Am trecut de la un model bazat aproape exclusiv pe piureuri la o abordare mult mai flexibilă, centrată pe dezvoltarea și autonomia bebelușului".

Avocado furnizează grăsimi mononesaturate, fibre și micronutrienți precum potasiu, vitamina E și folați. „Acești nutrienți contribuie la funcționarea corectă a celulelor, la dezvoltarea țesuturilor și la echilibrul sistemului digestiv", spune Martínez. Fibrele din avocado pot ajuta la reglarea tranzitului intestinal și la dezvoltarea microbiotei intestinale a bebelușului.

Pediatra Marta Castell subliniază că diversificarea nu înseamnă gătit separat pentru bebeluș. „Nu este vorba de a găti separat pentru bebeluș și pentru restul familiei. Este vorba de a adapta mâncarea consumată de familie la o textură sau formă potrivită pentru bebeluș".

Castell atrage atenția și asupra schimbării de perspectivă față de alimentația infantilă. „Marea schimbare constă în înțelegerea faptului că a mânca nu înseamnă doar a ingera calorii, ci este o experiență senzorială și de învățare".

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: alimentatie bebeluşi avocado
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