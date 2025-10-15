Antrenamentele pentru creier ar putea îmbunătăți atenția și concentrarea

Cercetarea, publicată marți în JMIR Serious Games, a arătat că programele precum BrainHQ Double Decision și Freeze Frame au un efect real asupra creierului. Aceste jocuri activează acetilcolina, un neurotransmițător care „face creierul mai treaz, mai concentrat și mai atent”, explică profesorul Etienne de Villers-Sidani de la Universitatea McGill din Montreal.

Testul a implicat 92 de adulți sănătoși din Quebec, împărțiți în două grupuri. Grupul de intervenție a jucat 30 de minute pe zi timp de 10 săptămâni jocurile BrainHQ, în timp ce grupul de control a jucat Solitaire și Bricks Breaking Hex. Scanările PET au arătat că grupul de intervenție a înregistrat o creștere de 2,3% a reglării acetilcolinei în zonele creierului responsabile de memorie și luarea deciziilor, aproape compensând declinul natural de 2,5% pe deceniu.

„Acesta este primul studiu pe oameni care arată o creștere a acetilcolinei, esențială pentru plasticitatea creierului la vârsta înaintată”, spune Dr. Michael Merzenich, profesor emerit la Universitatea California, San Francisco, și cofondator al BrainHQ.

Specialiștii subliniază că antrenamentele cognitive pot face parte dintr-un program mai larg de protecție a creierului, alături de o dietă echilibrată, somn de calitate, exerciții fizice și activități noi, precum învățarea unei limbi străine sau a unui instrument muzical.

Cercetătorii avertizează că studiul este încă în fază incipientă, iar efectele sunt mici, necesitând replicarea rezultatelor pentru a trage concluzii solide.

Acest studiu deschide însă calea spre dezvoltarea unor programe de antrenament cerebral mai eficiente, axate pe menținerea sănătății cognitive pe termen lung.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)