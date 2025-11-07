Atac de panică? Cum recapeți controlul când inima ta o ia razna

În acele momente, e ușor să crezi că ceva grav se întâmplă cu tine. Dar, de cele mai multe ori, corpul tău nu e în pericol, ci doar își activează sistemul de „luptă sau fugi” — o reacție naturală la stres.

Și, da, deși senzația e copleșitoare, există modalități concrete prin care poți recăpăta controlul — asupra minții și a corpului tău. Iată 6 obiceiuri recomandate de psihologi care te ajută atunci când anxietatea îți accelerează bătăile inimii.

1. Elimină din start posibilitatea unui atac de cord

Simptomele unei crize de anxietate pot semăna izbitor cu cele ale unui atac de cord. Dacă ai dureri în piept, respirație grea, transpirație rece sau amețești, nu ignora alarma. Dacă ai dubii, sună la 112 cât mai repede — mai bine în siguranță decât să îți reproșezi că nu ai reacționat.

2. Găsește-ți un loc sigur

Dacă știi sigur că nu este vorba despre o urgență medicală, spune-ți mental: „Sunt în siguranță”. Apoi mergi într-un loc unde îți poți reașeza respirația — poate fi patul tău, o canapea, sau chiar un colț dintr-o cafenea. Doar să fie un loc care îți transmite liniște.

3. Nu te lupta cu ceea ce simți

Sună paradoxal, dar să lași valul de anxietate să treacă e uneori cheia — fără panică în fața propriei panici. Psihologii numesc asta „anxietate secundară”: frica de propriile emoții amplifică totul. Acceptarea, pe cât de simplă pare, poate fi eliberatoare.

4. Ancorează-te în prezent

Exercițiile de „grounding” sunt excelente în momentele de panică. Încearcă tehnica „5-4-3-2-1”:

5 lucruri pe care le vezi

4 lucruri pe care le simți

3 sunete din jur

2 mirosuri pe care le percepi

1 lucru bun despre tine

Aducându-ți atenția în prezent, rupi ciclul gândurilor anxioase.

5. Respiră conștient și lent

Un truc foarte eficient: inspiră pe nas 5 secunde, ține aerul timp de 1-2 secunde, apoi expiră lent pe gură alte 5 secunde. Repetă. Respirația controlată activează sistemul nervos parasimpatic, care calmează corpul.

6. Fii blând/ă cu tine și ai răbdare

Panicile trec — mereu. Uneori durează doar câteva minute. Alteori, corpul are nevoie de puțin mai mult timp. Important e să nu te judeci. Fiecare episod îți oferă ocazia să înveți cum să îți ajuți propriul sistem nervos.

Cea mai importantă lecție?

Nu ești „defect” sau slab dacă experimentezi anxietate. Corpul tău face ce știe mai bine: încearcă să te protejeze. Iar tu înveți, pas cu pas, să îl ajuți să se regleze. Și asta e o mare dovadă de curaj.