Avantajele mentalității flexibile

„Persoanele cu o mentalitate flexibilă - apreciază neurocercetătoarea Nicole Vignola în studiul Reprogramează-ți creierul (Editura Lifestyle, 2025) - înțeleg că aptitudinile lor pot fi îmbunătățite. Pe de altă parte, cele cu o mentalitate rigidă au impresia că problemele reprezintă o catastrofă și se simt judecate de ceilalți. Principala caracteristică a mentalității flexibile este că persoanele cu acest tip de mentalitate înțeleg că a învăța este o oportunitate valoroasă când ne confruntăm cu dificultăți. Când oamenii cred că eșecurile și obstacolele îi ajută să devină mai buni și să progreseze, sunt mai predispuși să-și asume sarcini anevoioase și să facă față dificultăților. Dacă știm și înțelegem că avem un creier maleabil și suntem dispuși să ne adaptăm împrejurărilor, avem șanse mai mari să perseverăm în fața obstacolelor. Această perseverență poate întări căile neuronale din creier asociate cu învățarea, ceea ce susține ideea că educația este un proces dinamic, ce evoluează în permanență”.

Paralele

„Circuitele neuronale ale persoanelor cu o mentalitate flexibilă - mai remarca Nicole Vignola - ne arată că acestea sunt mai receptive la corecții și sunt capabile să neutralizeze părerile negative. Mentalitatea flexibilă a fost asociată cu corpul striat și ganglionii bazali, două zone cerebrale care joacă un rol-cheie în învățarea asociată cu recompensele. În cazul unor copii care au urmat un proces de instruire în mentalitatea flexibilă, s-a constatat o creștere a activității în aceste zone, pe parcursul a patru săptămâni în care aceștia s-au ocupat de rezolvarea unor probleme grele de matematică. În plus, copiii dintr-un alt studiu, care aveau o mentalitate flexibilă, au reușit să obțină rezultate mai bune la teste, chiar și după ce au făcut greșeli. De asemenea, au fost capabili să-și amintească și să-și înțeleagă greșelile, ceea ce le-a permis să se autocorecteze în cursul procesului de învățare, dezvoltându-și astfel autonomia și încrederea în sine”.

Ocazie/șansă, nu eșec

În preajma concluziei: „A doua caracteristică majoră a unei mentalități flexibile este separarea identității de rezultat. O persoană cu mentalitate rigidă asociază rezultatele profesionale cu propria personalitate, ceea ce înseamnă că, atunci când începe să facă greșeli și să aibă dificultăți, vede asta ca pe un eșec personal, ca și cum ar fi fost ceva în neregulă cu propriul eu. Acest lucru contribuie la frica de eșec. Când ne detașăm de rezultatul unui obiectiv sau al unei dificultăți cu care ne-am confruntat și înțelegem că frica de eșec este de fapt o ocazie de a progresa, putem să dăm greș fără să ne mai subminăm identitatea”.

„Identitatea noastră nu este asociată cu rezultatele pe care le obținem, ceea ce înseamnă că ne putem separa de ele”, Nicole Vignola, neurocercetătoare

„Persoanele cu o mentalitate flexibilă cred că aptitudinile aflate într-un stadiu rudimentar pot fi dezvoltate prin dedicație și efort - mintea și talentul reprezintă doar punctul de pornire. Această perspectivă dă naștere unei pasiuni pentru învățătură și unei reziliențe care este esențială pentru a avea realizări mărețe”, dr. Carol Dweck