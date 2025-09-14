Bolile ficatului provocate de alcool împiedică regenerarea și „întineresc” celulele hepatice

Cercetătorii au descoperit că hepatocitele, celulele principale ale ficatului, intră într-un fel de stadiu ca și cum s-ar întoarce la o formă mai tânără, dar fără să-și recapete funcțiile normale.

Studiul a fost publicat miercuri, în jurnalul Nature.

Analizele au arătat că ficatul bolnav este plin de celule imune și semnale inflamatorii, inclusiv TGF-β, care împiedică celulele hepatice să fie adulte și funcționale. De asemenea, un factor cheie numit ESRP2, care reglează „tăierea” corectă a ARN-ului, este scăzut, ceea ce duce la modificări ale proteinelor importante pentru regenerarea ficatului, precum SLK și TCF4.

Din cauza acestor modificări, proteinele se mută în citoplasmă în loc să rămână în nucleu, blocând semnalele care ar trebui să declanșeze regenerarea normală.

Studiile pe celule și șoareci au confirmat că aceste modificări duc la proliferarea haotică a celulelor hepatice, inflamație, fibroză și pierderea funcțiilor normale ale ficatului. În experimente, blocarea semnalului TGF-β a permis restabilirea ESRP2 și corectarea acestor greșeli de „tăiere” a ARN-ului, ceea ce ar putea deschide calea către noi tratamente care să ajute ficatul să se regenereze, fără transplant.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)