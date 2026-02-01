Cardiolog celebru, la 83 de ani: Formula fericirii stă în cei patru T și cei patru A

Renumitul cardiolog Valentín Fuster, în vârstă de 83 de ani, a dezvăluit formula sa pentru fericire într-o înregistrare a proiectului Aprendemos Juntos al BBVA, citat de El Economista.

„Într-o lume ca cea în care trăim, dacă nu ai patru idei clare, te miști ca un steag. Nu ai control asupra direcției tale”, explică medicul.

Cei patru „T” - regulile interne

Fuster menționează conceptul celor patru „T”, care se referă la nivel individual.

Primul „T” este timpul pentru reflecție - dedicarea unui timp pentru ceea ce este prioritar în viața noastră.

Al doilea este talentul, adică să aprofundăm ceea ce „ne iese bine”.

„Dacă în viață vrei să mergi mai departe, nu există nimic mai important decât să faci ceea îți place. Talentul pe care îl ai este cea mai bună investiție pe care o poți face în viață", mărturisește el.

În al treilea rând este transmiterea pozitivității. În al patrulea rând, „tutoratul” sau îndrumarea.

Pentru a explica acest ultim aspect, Fuster povestește o anecdotă din copilărie: „Era un medic foarte cunoscut, doctorul Farreras Valentí, care mi-a spus: Vreau să vorbesc cu tine. Vei fi un medic extraordinar. Așa am decis să devin medic".

Cei patru „A” - regulile externe

Conceptul celor patru „A” are legătură cu „modul în care cineva transmite cum este în lumea în care trăiește.

Primul este atitudinea pozitivă: „Întâlnesc obstacole, dar le voi depăși” - să ai curaj în fața adversităților.

Al doilea este acceptarea sinelui, evitarea comparațiilor: „Dacă vecinul tău are un Maserati și tu nu ai mașină, ce se întâmplă?”.

În al treilea rând, autenticitatea implică a fi fidel sinelui, „a fi același dimineața, după-amiaza și seara".

În cele din urmă, ceea ce Fuster consideră cel mai important: altruismul.

„În viață mi-am dat seama că cei mai fericiți oameni sunt cei care dau, nu cei care primesc. Cred că acesta este subiectul cel mai interesant pentru mine și anume dacă cineva poate ieși din sine și poate fi util în societatea în care trăiește”.

Formula cardiologului de 83 de ani combină dezvoltarea personală interioară cu modul în care ne manifestăm în lume, creând o bază solidă pentru fericire și liniște interioară.

(sursa: Mediafax)