Carne de curcan pentru o dietă sănătoasă: Top beneficii și 3 rețete delicioase

Ușor de gătit și extrem de versatilă, aceasta este o alternativă excelentă la carnea de pui sau vită.

De ce este carnea de curcan considerată mai sănătoasă

Carnea de curcan se remarcă prin:

Conținut scăzut de grăsimi – mai ales dacă alegi pieptul de curcan, care are foarte puțină grăsime și un număr redus de calorii.

Proteină de înaltă calitate – ideală pentru masa musculară, pentru cei care fac sport sau urmează diete bogate în proteine.

Surse importante de vitamine și minerale – în special complexul de vitamine B (B6, B12), zinc, seleniu și fosfor, esențiale pentru sistemul imunitar și metabolism.

Ușor de digerat – recomandată pentru copii, vârstnici și persoane aflate în recuperare medicală.

Index glicemic scăzut – potrivită pentru diabetici sau pentru cei care vor să țină sub control glicemia.

Beneficii pentru sănătate

Sprijină sănătatea cardiovasculară datorită conținutului redus de grăsimi saturate.

Susține funcția cerebrală și starea de spirit – carnea de curcan este bogată în triptofan, un aminoacid care ajută la producerea serotoninei („hormonul fericirii”).

Întărește imunitatea prin aportul de zinc și seleniu.

Ajută la menținerea masei musculare datorită conținutului de proteine de calitate superioară.

3 Rețete delicioase cu carne de curcan

1. Piept de curcan la cuptor cu rozmarin și lămâie

Ingrediente:

1 piept de curcan

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi zdrobiți

sucul de la 1 lămâie

rozmarin proaspăt, sare, piper

Mod de preparare:

Unge pieptul de curcan cu ulei, usturoi, sare, piper și rozmarin. Toarnă sucul de lămâie deasupra și lasă la marinat 1 oră. Coace în cuptor preîncălzit la 180°C timp de 45-60 de minute. Servește cu legume la abur.

2. Tocăniță de curcan cu legume

Ingrediente:

500 g pulpă de curcan dezosată, tăiată cuburi

2 cepe, 2 morcovi, 1 ardei gras

200 ml bulion

2 linguri ulei, sare, piper, boia dulce

Mod de preparare:

Călește ceapa, adaugă carnea de curcan și las-o să se rumenească. Pune morcovii, ardeiul și condimentele, apoi bulionul și puțină apă. Fierbe la foc mic până când carnea devine fragedă. Servește cu piure de cartofi sau mămăligă.

3. Burgeri de curcan cu avocado

Ingrediente:

500 g carne tocată de curcan

1 ou

2 linguri pesmet

sare, piper, usturoi pudră

felii de avocado, salată verde, chifle integrale

Mod de preparare:

Amestecă ingredientele și formează chiftele. Gătește-le pe grill sau tigaie antiaderentă. Montează burgerii cu felii de avocado, salată și sos preferat. O variantă mai sănătoasă decât burgerii clasici!