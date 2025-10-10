Cum să stingi conflictele în cuplu

„Emoțiile din spatele conflictelor pot fi normale, atâta vreme cât fiecare dintre cei doi și le asumă și are în vedere nu doar binele său propriu, ci și al relației și al celuilalt.”, opinează psihoterapeuta Domnica Petrovai, autoarea unei lucrări de referință în domeniu: „Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză” (Editura Trei, 2025). Dar să facem loc, în continuare, explicațiilor specialistei în probleme de cuplu și de familie: „În esență, nu conflictul este negativ, ci modul în care ne raportăm la el, perpetuându-l sau evitându-l mai mult sau mai puțin elegant. Și uneori se ajunge la părăsirea cuplului, explicită sau tăcută, prin fuga într-o relație extraconjugală sau în muncă, de exemplu, ori chiar la ruptura definitivă.”

Psihologia din spatele fricii de confruntare

Mai departe: „Conflictele sunt o sursă de disconfort și teamă și adesea avem tendința să ne simțim amenințați, în pericol și să devenim reactivi și defensivi. Avem, cei mai mulți dintre noi, o aversiune față de conflict. Aversiunea este în biologia noastră pentru că supraviețuirea a depins și depinde de conectarea și relațiile noastre cu ceilalți, de faptul de a simți că putem conta pe ei, că nu îi pierdem, de a ne simți acceptați și de a trăi cu încredere”, explică terapeuta psihologia din spatele fricii de confruntare, propunând, într-un stil deopotrivă compasional și obiectiv, o schimbare de perspectivă, prin exemple și exerciții practice de descoperire a resurselor emoționale și relaționale. Ca o relație de cuplu să evolueze dincolo de inerentele blocaje, partenerii trebuie să devină capabili să se înțeleagă reciproc, cu diferențele, fricile și nevoile lor neîmplinite, mai ales în interacțiunile tensionate. Pentru acest lucru, consideră psihoterapeuta, este necesară conștientizarea și investiția în cel puțin trei zone importante.

Pașii

1. Conectarea cu sine prin cultivarea grijii de sine, a unor obiceiuri sănătoase și a resurselor emoționale, pentru a spori sentimentul de siguranță;

2. Conștientizarea contribuției în toate relațiile semnificative, cu partenerul, copiii, părinții, prietenii, colegii și deschiderea către feedbackuri inconfortabile.

Astfel, primii doi pași indică faptul că relația de cuplu începe cu munca individuală și cu asumarea responsabilității, mai ales în situații în care încercarea de evitare a propriei suferințe duce la blamarea celuilalt. Cu cât cineva dă vina mai mult pe partener, cu atât este mai departe de a se înțelege pe sine și propriile nevoi alături de ale celorlalte persoane, este de părere Domnica Petrovai: „Învinovățirea (celuilalt) este o formă de distragere a atenției de la propria persoană. Îți sabotezi nu doar bunăstarea ta emoțională, dar și prezentul și viitorul tău din toate relațiile din viața ta”.

3. Investiția în relația de cuplu, al treilea pas, implică înțelegerea dinamicii dintre parteneri, colaborarea în momente stresante, sprijin și confort reciproc, navigarea conflictelor într-un mod care întărește angajamentul și crește înțelegerea, blândețea și răbdarea.

Experiența personală, resursă și exemplu

Unul dintre cele mai relevante exemple în ceea ce privește lucrul în aceste trei zone, autoarea îl oferă chiar din propria experiență de viață. Marcată de confruntarea cu conflictele și evitarea lor, Domnica Petrovai mărturisește că acestea au fost pentru ea o sursă de tensiune, stres și tristețe. Experiența primei sale căsnicii, dar și parcursul de dezvoltare personală i-au arătat în timp că tocmai conversațiile dificile, inconfortabile și dureroase pot deveni motorul evoluției relației și al propriei creșteri. Asumarea vulnerabilității și a onestității emoționale i-au schimbat radical perspectiva, oferindu-i nu doar o înțelegere mai profundă a ei însăși și a celuilalt, ci și resursele prin care a putut susține alte cupluri și relații să evolueze. „Am înțeles că atunci când ești capabil să-l asculți pe cel din fața ta - care se simte rănit de ceva ce ai spus sau nu ai spus sau ai făcut tu -, să-i asculți durerea fără să fii defensiv, fără să te aperi, să argumentezi, să te justifici, în acele momente crești emoțional și devii mai empatic și cu mai multă compasiune față de ceilalți și față de tine”, iar conflictul în sine devine astfel o invitație la speranță și transformare.”

25 de ani de psihoterapie

Domnica Petrovai este psihoterapeut de cuplu și de familie, fondatoarea programului de formare „Cuplu Conștient”, unde pregătește și supervizează terapeuții în demersul lor de a sprijini cuplurile aflate în criză. De peste 25 de ani ghidează oameni, companii și școli în procesul lor de transformare emoțională și organizațională, efort care se reflectă în proiectele pe care le coordonează: „Mind Education”, „Sinergie”, „Școala pentru Cuplu și Bine”.

„Învinovățirea (celuilalt) este o formă de distragere a atenției de la propria persoană.”, Domnica Petrovai, psihoterapeută

Conflictele fac parte din orice relație, doar că nimeni nu ne-a învățat cum să le traversăm sănătos, cu mai multă blândețe și înțelegere față de celălalt. Așa că, de multe ori, alegem atacul, retragerea sau învinovățirea.”, Domnica Petrovai, psihoterapeută

