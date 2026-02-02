Consumatorii de carne pot avea șanse mai mari să ajungă la 100 de ani

Un nou studiu sugerează că adulții în vârstă care consumă carne ar putea avea șanse mai mari să trăiască peste 100 de ani. Concluziile vin însă cu avertismente importante legate de îmbătrânire, greutate corporală și nevoi nutriționale, potrivit ScienceAlert. Cercetătorii subliniază că rezultatele nu anulează deceniile de dovezi care susțin beneficiile dietelor bazate pe plante.

Cercetarea a urmărit peste 5.000 de adulți chinezi cu vârsta de 80 de ani și peste. Participanții au făcut parte din Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, un studiu început în 1998. Până în 2018, adulții care evitau carnea au fost mai puțin predispuși să devină centenari decât cei care o consumau. La prima vedere, rezultatele par să contrazică studiile care leagă dietele vegetariene de un risc mai scăzut de boală.

Alimentația pe bază de plante a fost asociată constant cu rate mai mici de boli cardiovasculare, diabet și obezitate. Cercetătorii avertizează însă că vârsta joacă un rol esențial în interpretarea acestor date.

Nevoile nutriționale se schimbă semnificativ la vârste înaintate. Necesarul energetic scade, iar masa musculară, densitatea osoasă și apetitul se diminuează adesea. Aceste schimbări cresc riscul de subnutriție și fragilitate la persoanele foarte în vârstă. Important este că probabilitatea mai mică de a ajunge la 100 de ani a fost observată doar la persoanele subponderale care nu consumau carne. Nu a fost identificat un risc crescut în rândul adulților în vârstă care aveau o greutate sănătoasă. Subponderalitatea la vârste înaintate este deja asociată cu mortalitate mai ridicată și fragilitate.

Asocierea a dispărut în cazul adulților în vârstă care consumau pește, lactate sau ouă. Aceste alimente furnizează proteine, vitamina B12, calciu și vitamina D, esențiale pentru sănătatea mușchilor și a oaselor. Cercetătorii sugerează că aportul moderat de alimente de origine animală poate preveni pierderea masei musculare la vârste foarte înaintate. Fiind un studiu observațional, rezultatele indică o corelație, nu o relație de cauzalitate.

Experții spun că datele se aliniază așa-numitului „paradox al obezității”, potrivit căruia o greutate ușor mai mare poate favoriza supraviețuirea la vârste înaintate.

(sursa: Mediafax)