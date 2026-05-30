De ce ai senzația de cădere în gol atunci când adormi? Explicațiile specialiștilor

Cunoscut și sub denumirea de „tresărire hipnagogică”, fenomenul afectează aproximativ 70% dintre oameni și apare, de regulă, în perioade de stres, oboseală accentuată sau consum excesiv de cofeină.

Ce este spasmul hipnic?

Specialiștii explică faptul că spasmul hipnic reprezintă o contracție musculară involuntară care se produce în tranziția dintre starea de veghe și somn. În acel moment, corpul începe să se relaxeze, însă creierul poate interpreta această relaxare rapidă ca o senzație de cădere, declanșând o reacție.

Fenomenul este adesea însoțit de sentimentul că persoana se prăbușește în gol, de o mișcare bruscă a membrelor sau chiar de imagini și zgomote scurte, asemănătoare unui vis. În unele cazuri, tresărirea este suficient de puternică pentru a trezi imediat persoana.

Potrivit experților, spasmele hipnice apar în aceeași zonă cerebrală responsabilă de reflexele de tresărire.

O altă ipoteză sugerează că, pe măsură ce mușchii se relaxează, creierul percepe greșit fenomenul ca pe o pierdere a echilibrului și încearcă instinctiv să „salveze” corpul printr-o contracție bruscă.

Ce declanșează spasmul hipnic?

Mai mulți factori pot crește riscul apariției acestor episoade. Printre cei mai frecvenți se numără consumul de cafea, energizante sau nicotină înainte de culcare, stresul și anxietatea, obosala și exercițiile fizice intense efectuate seara târziu.

Medicii avertizează că anxietatea poate crea inclusiv un cerc vicios: persoana se teme că va tresări din nou, adoarme mai greu, iar probabilitatea producerii unui nou spasm crește.

Alte tulburări asemănătoare

Specialiștii subliniază însă că nu toate mișcările involuntare din timpul somnului sunt spasme hipnice. Există și alte tulburări, precum sindromul picioarelor neliniștite, mișcările periodice ale membrelor sau mioclonia de somn, care pot necesita investigații suplimentare.

În majoritatea situațiilor, spasmele hipnice nu indică o problemă neurologică și nu sunt considerate periculoase. Consultul medical este recomandat doar dacă mișcările apar frecvent, afectează calitatea somnului, se extind la mai multe zone ale corpului sau sunt însoțite de alte simptome neurologice.

Fenomenul apare și la bebeluși, iar specialiștii spun că, în cele mai multe cazuri, aceste tresăriri fac parte din dezvoltarea normală a sistemului nervos.

Cum să previi spasmul hipnic?

Pentru reducerea episoadelor, experții recomandă respectarea unui program regulat de somn, evitarea ecranelor și a cofeinei înainte de culcare, reducerea stresului și practicarea unor tehnici de relaxare precum meditația, respirația profundă sau yoga. Activitatea fizică regulată poate ajuta la îmbunătățirea somnului, însă antrenamentele intense ar trebui evitate în apropierea orei de culcare, potrivit dcmedical.ro.